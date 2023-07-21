Джонни Депп в крови и безумии: актер выставил на продажу автопортрет в самый тяжелый период своей жизни

Джонни Депп продает свой автопортрет. Фото: REUTERS

Джонни Депп, который недавно с триумфом вернулся в мир кино с премьерой картины «Жанна Дюбарри», продолжает подогревать интерес к своей персоне. Актер выставил на продажу автопортрет, который написал во время шестилетней судебной тяжбы с бывшей женой Эмбер Херд.

Фоторепродукция картины, написанной Джонни Деппом в 2021 году, доступна к покупке на сайте Castle Fine Art. На каждом экземпляре имеется подпись Джонни и знак пять, означающий пятый год судебного процесса. Тогда и была создана работа.

«Это было сделано в мрачное время для меня, когда мне нужно было чем-то занять себя, что-то сделать… Шел пятый год безумия. Референсом послужил мой снимок для кампании Dior, сделанный Жан-Батистом Мондино», — рассказывает Джонни в видеоролике, который можно найти на сайте арт-платформы.

Для Деппа этот автопортрет символизирует важность правды и поддержку тех близких, которые остаются с тобой даже в самые трудные минуты. Напомним, что в 2016 году Эмбер Херд обвинила его в домашнем насилии. И лишь 1 июня 2022 года суд огласил решение по делу о клевете: Херд признали виновной и обязали выплатить бывшему мужу $15 млн.

Всю душевную боль актера в картине, безусловно, передают глаза, обведенные красным. Цена работы — 1950 фунтов (около 200 тысяч рублей). 200 долларов с каждого проданного автопортрета будут направлены в Mental Health America, ведущую общественную некоммерческую благотворительную организацию, занимающуюся укреплением психического здоровья, благополучия и профилактикой заболеваний. По словам Деппа, данная организация — «это прекрасное учреждение, которое делает большую работу».