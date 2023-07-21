Наступление Украины может закончится контратакой России: Техника и боеприпасы у ВСУ иссякнут до конца лета

Армия России выматывает противника Фото: Александр КОЦ

Почему украинское наступление идет уже полтора месяца — и конца-края ему не видно, несмотря на уверение военных экспертов, что ВСУ уже должны утратить любой наступательный порыв? И что случится, когда это все-таки произойдет? Об этом в эфире «Радио «Комсомольская правда» в программе Ивана Панкина и Игоря Виттеля мы говорили с директором Центра военно-политических исследований, профессором МГИМО Алексеем Подберезкиным.

КОГДА ОНИ ВЫДОХНУТСЯ?

- Наступление идет полтора месяца - и до сих пор не выдохлось, а вы предсказывали в марте, потом в мае, что конец ВСУ близок .

- Все зависит от того, как быстро будут бросаться резервы и как быстро они будут уничтожаться. Противник во второй половине июня стал сбавлять темпы наступления.

- По сводкам этого не скажешь...

- Сбавил, причем резко.

- Причина?

- Бронетанковые накопленные резервы стали стремительно таять, уничтожаться. ВСУ перешли к другой тактике.

- Какой?

- Медленного выдавливания нас с позиций за счет живой силы. Итог — их основные силы к третьей декаде июля выдохлись.

- Полагаете?

- В резерве осталось две бронетанковые бригады и пять-семь моторизированных бригад с ограниченным количеством бронетехники. Их держат про запас. Остальные резервы были уничтожены в Бахмуте и в результате наступления.

- А если командование ВСУ решит, что на Бахмут и надо бросить оставшиеся резервы, чтобы его вернуть?

- Если туда бросят резервы и то, что отправили на переформирование, это и станет для них достаточно быстрой развязкой.

- А если нет?

- Они будут держать их про запас. На ряде направлений для них дела складываются угрожающе.

Противник во второй половине июня стал сбавлять темпы наступления Фото: REUTERS

- На севере?

- Да, под Харьковом возможны крупные неприятности для них. И они держат резервы, чтобы заткнуть дыру не для наступления, а в случае нашего прорыва.

- Истощение их станет фатальным когда?

- К концу августа им будет нечем вести военные действия. Ни боеприпасов, ни в достаточном количестве бронетехники. Оттого принимаются решения о срочном ремонте бронетехники. Треть ее выбывает даже не в боевых условиях эксплуатации. А в условиях боевой эксплуатации процент выше.

- А личный состав?

- Очень большие потери. Усиленный батальон каждый день исчезает. За ближайшие четыре недели, если все будет продолжаться с такой же интенсивностью, это все тоже исчезнет.

- Боеприпасы ?

- Недели на две максимум осталось. То, что им пообещали новые боеприпасы, в том числе кассетные, не от хорошей жизни. Но и кассетных боеприпасов не так много.

И чем украинская армия сможет сражаться к концу лета? Фото: REUTERS

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

- Что они будут делать дальше?

- Идут разговоры о консультациях, которые могут привести к созданию зоны замирения по примеру Северной и Южной Кореи. Но на Украине с такой протяженностью линии передовой, с таким рельефом местности этого не создашь. При желании можно договориться о замораживании конфликта.

- А нам это нужно?

- Категорически нет. Не знаю, какие у нас планы. У нас кратно растет производство ВПК. У Украины не осталось своего ВПК. Те небольшие работающие цеха для ремонта еще и пригодятся, но не для производства новой техники. И новыми поставками с Запада потребности ВСУ не обеспечишь. Даже в благоприятных для Киева условиях поставки западной техники обеспечивали пятую часть от потребностей. И чем украинская армия сможет сражаться к концу лета?

- Так каким же вы видите дальнейшее развитие событий?

- В Киеве готовились к боевым действиям ограниченной интенсивности и не таких масштабов. Можно предположить разные сценарии. Возможный вариант – заключение перемирия, условно Минск-3. Или просто пауза, без переговоров, назовем ее гуманитарная пауза. Возможен вариант замороженного конфликта. Возможен вариант интенсификации наших действий, когда нами накопленные резервы бросаются для достижения решительной цели. Это наиболее ожидаемый вариант, который пользуется максимальной поддержкой в обществе. Тяжелые оборонительные бои психологически людей выматывают. Ждут заметных результатов.

ЯДЕРНЫЙ ВАРИАНТ ВОЗМОЖЕН?

- А другие варианты?

- Ряд экспертов говорят о применении тактического ядерного оружия. Откройте учебник для старшего комсостава «История войны и военного искусства» под редакцией маршала Баграмяна. Там возможность ведения боевых действий с применением тактического ядерного оружия выведена как норма. К концу 1970-х эта норма переросла в благожелательное пожелание не использовать. Потом в отрицание. Появился термин «стратегическое сдерживание», которые предполагает неиспользование ядерного оружия - его сейчас США и исповедуют. В рамках этой стратегии можно использовать любое оружие, но не ядерное. Мы при СССР нашу армию готовили для того, чтобы она действовала в условиях ядерного конфликта.

- Теоретически возможен и этот вариант?

- Теоретически. Мы накопили достаточное количество тактического ядерного оружия, чтобы действовать в этом алгоритме, когда против нас Запад использует весь свой потенциал.

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