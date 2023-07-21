Минобороны России ликвидировало террористические объекты в Одесском порту

Ряд источников сообщает, что минувшей ночью были выведены из строя военные объекты в районе Одесского порта Фото: REUTERS

Минобороны России продолжило серию ударов возмездия. Очередное мощное воздействие высокоточным оружием большой дальности морского базирования было нанесено по объектам ВСУ прошлой ночью. По данным военного ведомства там готовились террористические акты против России с применением ударных беспилотных летательных аппаратов.

Ряд источников сообщает, что минувшей ночью были выведены из строя военные объекты в районе Одесского порта. Сам порт получил значительные повреждения. По словам очевидцев нарушена работа Контейнерного, Зернового и Рыбацкого терминалов, где шла разгрузка Абрамсов, Челенджеров и морских беспилотников. Одесситы советуют убрать в области еще несколько мостов, чтобы полностью нарушить военную логистику и снабжение ВСУ.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - подвел итоги официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

На прошедшем брифинге генерал-лейтенант также рассказал о потерях вооруженных формирований ВСУ. В своих безуспешных попытках наступать они за минувшие сутки потеряли: на Донецком направлении в девяти атаках до 185 украинских военнослужащих, на Краснолиманском в трех атаках более 100, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях более 175, на Купянском до 30, на Херсонском до 35.

Кроме 525 наемников киевского режима наши воины разбили склады боеприпасов 38-й бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ, 123-й и 118-й бригады территориальной обороны, 23-й механизированной бригады, 1-й бригады специального назначения ВСУ, ликвидировали две диверсионные группы врага.

Кроме того, в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области наши воины уничтожили еще один армейский склад боеприпасов.

За это время оперативно-тактической и армейской авиацией уничтожен склад топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки в течение суток нанесено поражение 102-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 123 районах.

Конашенков отметили боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что за сутки перехватили 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбили 14 беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

456 - самолетов.

243 - вертолета.

5154 - беспилотных летательных аппарата.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10789 - танков и других боевых бронированных машин.

1139 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5547 - орудий полевой артиллерии и минометов.

11787 - единиц специальной военной автомобильной техники.