Андрей Бунбич: «Моя методика завязана на двух вещах: аналитике и “вкусном” контенте»

Ресторанный бизнес сегодня является одним из самых перспективных в стране. По данным Росстата, оборот гастрономического рынка вырос на 4,7 % по сравнению с прошлым годом и, несмотря на это, отрасль по-прежнему испытывает кадровый голод. В поиске ценных кадров бизнесменам помогают социальные сети и интернет-блоги. Внимание работодателей привлекают сильные личные бренды. Известное имя в интернете поможет получить желаемую должность, уверен эксперт в кондитерском искусстве, популярный блогер Андрей Бунбич.

Свой личный бренд кулинара он придумал и сделал известным сам, а теперь учит других: его приглашают читать лекции в институте, официально представляющем французскую школу кулинарии Institut Paul Bocuse, а образовательная площадка Skillbox предложила создать совместный обучающий курс. Благодаря авторской методике его ученики в разы увеличивают просмотры собственных проектов. Как кондитеру-самоучке создать успешный блог и начать консультировать профессионалов транснациональных компаний — в интервью с Андреем Бунбичем.

— Андрей, сейчас Вы один из самых известных food-блогеров страны и уверенно удерживаете позиции в топ-100 Яндекс.Дзена. Как начался ваш путь в кондитерском искусстве?

— Это было моё хобби. Я работал в рекламном агентстве, но все свободное время уделял приготовлению десертов. Если кто-то, приходя с работы, чтобы расслабиться, включает дома сериал, то я включаю духовку или миксер и начинаю печь. Свой первый заказ я, можно сказать, «насильно» получил от крестной в 2016 году. Она была ярой поклонницей моих пирожных и упросила сделать торт на её день рождения. Заказ оказался непростым, пришлось кое-что докупать из кухонной утвари. Праздничный торт получился с первого раза. И потом пошло-поехало! Коллеги крёстной, попробовав торт, начали расспрашивать, где она его купила. Крестная начала раздавать мой номер телефона и рекомендовать меня как кондитера. Хотя на тот момент я вообще не хотел превращать хобби в бизнес! Спустя неделю ко мне пришло несколько заказов от её коллег. Теперь, приходя домой после основной работы, я пек десерты, вставал в 5 утра, декорировал готовые торты и развозил по клиентам.

— Это коммерческая сторона вопроса, но одновременно вы стали одним из первых блогеров-кондитеров на Яндекс.Дзене и уже в 2019-м получили награду за развитие отечественной интернет-площадки! Что привело вас в блогосферу?

— Отчасти, дело было снова в крестной. До появления блога друзья часто просили у меня кулинарные советы. И чаще всех вопросы задавала именно она! В 2018 году я понял, что нужно завести блог, чтобы по сто раз не отвечать на одни и те же вопросы. На тот момент у меня был аккаунт в Инстаграм (проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена – прим. ред.). Там я уже пытался монетизировать свое хобби, но меня привлекала и творческая сторона увлечения. Признаюсь, я боялся писать длинные посты, думал, что моя аудитория не поймет идею. Поэтому, я решил попробовать Дзен, где меня никто не знал. Поначалу вел аккаунт обезличено, назывался он «Блог кондитера». После, когда уверенность в себе как в авторе выросла, я переименовал блог в «Десертный Бунбич», а потом сократил до «Бунбича». Такие сокращения тоже не случайны, ведь я хотел развивать личный бренд, который неразрывно связан с моей фамилией.

— У вашего блога на Яндекс.Дзене больше двухсот тысяч подписчиков. Его приводят в пример в качестве успешного на конференциях и digital-форумах, таких как «Дзен-понедельник». Как эксперт в продвижении личного бренда, какие площадки можете посоветовать начинающим food-блогерам?

— Сегодня совершенно точно стоит зайти на Дзен, потому что вы сразу увидите фидбек в виде лайков, комментариев и просмотров. Это рекомендательный сервис, который продвигает ваши материалы той аудитории, которой они будут интересны. Вам не нужно искать подписчиков — Дзен сам их приведёт — нужно подогревать и поддерживать интерес аудитории. А вы её получите даже на нулевом блоге.

Также в food-направлении хорошо себя показывают Одноклассники, хотя раньше я скептически относился к этой площадке, но с цифрами не поспоришь. У моих видео и постов хорошие показатели. Также советую использовать Telegram как дополнение к Дзену или другим площадкам. Там я публикую посты для особо продвинутых и искушенных в кондитерском деле подписчиков.

— Андрей, несмотря на то, что профильного образования кондитера у вас нет, коллеги по отрасли признают вашу экспертность. Это подтверждают приглашения выступить с лекциями в Институте гастрономии Сибирского федерального университета, который признан лучшим образовательным проектом по версии Russian Creative Awards 2022. Какие у вас личные впечатления от этого вуза?

— Это очень крутой вуз и уникальный для России проект. Студенты Института гастрономии — единственные в стране будущие шеф-повара, которые учатся по программе высшего образования. Ученики оттачивают навыки на кухнях-лабораториях, у института есть даже собственный ресторан. Было приятно читать лекцию наравне с преподавателями — действующими топ-менеджерами компаний, экспертами в области HoReCa (Hotel, Restaurant, Cafe/Catering – прим. редакции).

— Этот вуз является официальным представителем известной французской школы гостеприимства и кулинарного искусства Поля Бокюза в России. Студентов учат не только готовить блюда высокого класса, но и управлять ресторанами. Вас же пригласили рассказать о личном бренде в соцсетях. Почему он сейчас важен?

– Личный бренд — это не только странички и аккаунты в интернете, сейчас это настоящее цифровое резюме. Твой способ привлечь внимание известных рестораторов и получить у них работу. Я рассказывал о том, как прокачать свой личный бренд в социальных сетях и как начать зарабатывать на своем имени. А также, как работать с аудиторией. На Дзене у меня больше информации, аппетитных видео и эксклюзивных рецептов. Также успеваю укреплять позиции на других площадках: YouTube, Instagram (проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена – прим. редакции), Telegram. Разные ресурсы можно использовать для разных целей. Кроме того подписчиков можно “переливать” с площадки на площадку и получать доход от монетизации контента, который они потребляют. Главное, правильно выбрать себе стратегию.

— К слову о цифровом резюме. Звездный блог помог вам найти крупного партнера — Skillbox, который является лидером на рынке онлайн-обучения. Для этой площадки Вы создали обучающий курс, выпускники которого в результате смогли увеличить число своих подписчиков в 20 раз, а просмотры — в 10! В чем секрет вашей методики?

– Моя методика завязана на двух вещах: аналитика и вкусный видео-контент. Я провожу подробный анализ того, что лайкают и смотрят подписчики. Для этого нужно знать свою нишу и конкурентов. Важно публиковать те материалы, которые интересны прежде всего аудитории, а не тебе.

Если я снимаю рецепт, я не экономлю на продуктах, я покупаю самую свежую и сочную клубнику. После съемки я выжимаю из снятого контента максимум. Видео формат удобен тем, что его легко переупаковывать для разных площадок. Из одной съемки выйдут длинное видео с разговорными пояснениями и короткие видео-рилс. Кроме того, я еще сделаю скриншоты и запущу их в формате длинной статьи или карточек, при этом добавив в материал полезные лайфхаки. Таким образом, снимая всего один рецепт, получаешь несколько единиц контента. Но для того, чтобы это сделать, нужно заранее продумать все форматы в сценарии. Качественный предпродакшн — наше всё. Этому я и учил моих подопечных на курсе Skillbox.

— Ваши ролики завораживают. Лично я пересматривала рецепт с «бунбическим» клубничным чизкейком десяток раз и планирую его приготовить. Как вам удается снимать вкусные видео, от которых буквально текут слюнки?

– Блогер должен разбираться в правилах видеосъемки и уметь подбирать цвета. Неважно, на какую камеру вы будете снимать, можно использовать даже телефон. Главное – правильно показать ингредиенты так, чтобы они смачно смотрелись в кадре. Свежесть продуктов, их привлекательный вид сыграют вам на руку. При съемке подбирайте нужное световое оборудование — камера очень хорошо воспринимает то, что не видит человеческий глаз. Советую снимать при дневном естественном свете или использовать качественный фотосвет. Макросъемка поможет вызвать настоящий голод у подписчиков и желание скорее приготовить ваш рецепт у себя дома!

— Теперь вы не только популярный блогер, кондитер и талантливый преподаватель, но ещё и писатель. Недавно вышла в свет кулинарная книга «103 лучших рецепта хлебобулочных и кондитерских изделий», подготовленная совместно с Центросоюзом РФ. С этой организацией у вас есть ещё один уникальный проект с социально значимой функцией. Расскажите о нем.

– Изначально, компания Центросоюз пригласила меня для участия в международном форуме “Хлеб, ты — мир” в качестве эксперта по кондитерскому мастерству. Я реализовал проект передвижного ресторанчика. На базе автомобиля Лада Гранта мы сделали фудтрак для приготовления и продажи хлебобулочных изделий. Кафе на колесах работало в условиях, где нет возможности создавать полноценные общепиты. Когда форум закончился, компания Центросоюз использовала мою концепцию для посещения труднодоступных населенных пунктов России и работы там в качестве передвижного кафе. Ну, а книга - действительно на подходе, многие мои "коллеги по цеху" уже высказали свое желание иметь ее у себя. Так что, думаю, это будет действительно полезный учебник, который смогут использовать как любители, так и профессионалы.

– Что еще в творческих и деловых планах у блогера-кондитера Андрея Бунбича?

– Есть желание развиваться дальше, я вижу огромный потенциал в обучении за рубежом. В планах выйти на международный уровень вещания, для этого важно находиться в этой среде. В англоязычном мире блогеров есть большое количество крутых авторов, но существуют проблемы с личным брендом у бизнесменов. Иностранные предприниматели могут похвастаться большой экспертностью, но у них совершенно нет понимания, как работает контент-маркетинг и как зарабатывать с его помощью. Сейчас у меня есть несколько клиентов, которые работают в сфере финансового консалтинга и юридической поддержки. Они обратились ко мне за консультацией, сейчас мы на стадии переговоров. Дополнительно хочу начать зарабатывать на видеостоках. А что касается моего блога на Дзене, то я как и прежде буду радовать своих подписчиков аппетитным, а главное вкусным контентом! Каждый рецепт – это моя искренняя рекомендация для Вас.