Haaretz: пропавшие израильские реликвии всплыли в резиденции Трампа

Израильские реликвии неизвестным образом оказались в резиденции Дональда Трампа во Флориде. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как утверждает израильская газета Haaretz, древние реликвии, которые Израиль в 2019 году одолжил Белому дому на несколько недель, неизвестным образом оказались в резиденции Дональда Трампа во Флориде. Предметы еврейского национального наследия, в том числе, старинные масляные лампы, были предоставлены США для церемонии празднования Хануки в Вашингтоне. Сразу после мероприятия все они должны были вернуться в хранилища, но в итоге застряли в США, а спустя четыре года всплыли в поместье Трампа Мар-а-Лаго, в котором во время недавних обысков нашли кипы секретных документов.

Примечательно, что в 2019 году чиновники передумали выставлять артефакты на праздничной церемонии в Белом доме, испугавшись, что ценности были вывезены с западного берега Иордана и их использование нарушает нормы международного права. Их планировали вернуть в Израиль в начале 2020 года со специальным курьером, но из-за пандемии процесс затянулся.

Поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как утверждает бывший директор Израильского управления древностей Исраэль Хассон, санкционировавший отправку ценностей в США, он попросил приглядеть за ними известного американского мецената Сола Фокса. В итоге, по информации израильских чиновников, ценные предметы очутились в частной резиденции Трампа. Прихватил ли бывший президент культурные ценности лично, когда съезжал из Белого дома, или это сделал кто-то из его родственников, неясно, но известно, что его дочь Иванка приняла иудаизм, выйдя замуж за Джареда Кушнера.

Нынешний директор Израильского управления древностей Эли Эскозидо заявил, что связался с министерством иностранных дел Израиля, министром по стратегическим вопросам Роном Дермером и бывшим послом США в Израиле Дэвидом Фридманом, чтобы с их помощью установить местонахождение реликвий. Как утверждает Haaretz, попытки высокопоставленных политиков вернуть национальное достояние пока не увенчались успехом.Один из израильских чиновников назвал ситуацию с пропажей ценностей «недоразумением» и сказал, что управление древностей «слишком поздно осознало» проблему.