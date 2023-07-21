Хамская инициатива Зеленского получила достойный ответ: «Зерновая сделка без участия России невозможна»

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин во время брифинга по Стамбульским договоренностям, которые были заключены 22 июля 2022 года. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Россия готова рассмотреть различные варианты дальнейшего продолжения поставок зерновых и удобрений на мировые рынки. Главное, чтобы были выполнены озвученные Россией условия. Об этом в пятницу на брифинге в МИД РФ заявил заместитель министра Сергей Вершинин, отвечая на вопрос «Комсомольской правды», может ли в обозримом будущем появиться новая «зерновая сделка». Но на этот раз между Россией и Турцией без Украины.

- Любой формат возможен. В том числе и озвученный вами. Но только после того, как будут выполнены те условия, о которых говорил президент РФ. Мы готовы рассматривать различные варианты дальнейшего продолжения поставок зерновых и удобрений на мировой рынок. С Турцией у нас традиционно очень тесное взаимодействие. И мы с ними сейчас контактируем и обмениваемся информацией по поводу того, что делать в нынешней ситуации, - сообщил Вершинин.

По его словам, между Россией и Турцией сегодня существуют «очень продвинутые, хорошие отношения».

- Да и взаимные интересы у нас очень велики… Любой контакт на высшем уровне, будь то в Турции или в России, он конечно имеет очень большую и серьезную повестку дня… Предугадывать сейчас, я думаю, это неправильно. Но, бесспорно, то, что наши страны имеют особую ответственности и особую роль, - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

На брифинге журналисты попросили Вершинина прокомментировать и прозвучавшие из Киева резкие заявления о том, что киевский режим сможет продолжить реализацию «зерновой сделки» без России.

- Мы, безусловно, следим за всеми заявлениями. При этом лично я считаю, что не все заявления, которые звучат из Киева нужно комментировать. Потому что часто они не носят, мягко говоря, серьезный характер. Я не думаю, что можно обойтись без России в решении любых вопросов касательно и данного региона, и Черного моря, и продовольственной безопасности. Это просто невозможно, - сказал, как отрезал заместитель министра иностранных дел РФ.

Как Запад в очередной раз обманул Россию

22 июля 2022 года в Стамбуле между Россией, Турцией, Украиной и ООН было достигнуто пакетное соглашение об организации безопасного морского коридора для сельскохозяйственных грузов. Москва полностью выполняла все взятые на себя обязательства в рамках так называемой «зерновой сделки». Россия разблокировала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Июль 2022 года. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, генсек ООН Антониу Гутерриш, министр обороны Турции Хулуси Акар и президент Турции Реджеп Эрдоган во время подписания "зерновой сделки". Фото: Пресс-служба администрации президента Турции/ТАСС

А вот вторую часть инициативы, как позже выяснилось, Запад выполнять и не собирался. Вместе с «зерновой сделкой» Россией и ООН был подписан меморандум, рассчитанный на три года. Этот документ предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Среди главных задач также были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода «Тольятти – Одесса». Но обещания так и остались обещаниями.

Спустя почти год 17 июля 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что соглашение де-факто остановлено, так как Россия из него вышла. В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Зерновая сделка «вошла в историю».

Кто проявил чудеса выдержки, а кто занимался пустой болтовней

19 июля на совещании с правительством Владимир Путин особо подчеркнул, что Москва проявляла чудеса выдержки.

- Мы вновь и вновь продлевали эту сделку. И, продлевая ее, проявляли просто чудеса выдержки и терпения, толерантности. Рассчитывали, что наши зарубежные коллеги наконец начнут в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. Однако ничего подобного не происходило, - добавил он.

По словам Путина, другие страны не собирались выполнять никаких обязательств, а только требовали чего-то от России.

- Сделать то одно, то другое. Обеспечить одно, второе, третье. Просто откровенная наглость и бесцеремонность. Посулы и пустая болтовня, - возмутился президент России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, тем временем, дала понять, что у ООН есть три месяца для выполнения меморандума с Россией по зерну и удобрениям.

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