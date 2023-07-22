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Меньше «хаймарсов» и беспилотников — чище воздух

Южная группировка войск на Донецком направлении отразила 9 атак ВСУ в Золотаревке в ЛНР, Майорске, Веселом, Марьинке, Водяном и Клещеевке в ДНР, уничтожены два склада боеприпасов 38-й бригады морпехов ВСУ и 118-й бригады теробороны, до двух рот, три бронемашины, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении отбила три атаки в Червоной Диброве, Ковалевке и Кармазиновке в ЛНР, а в Торском в ДНР пресекла деятельность украинской ДРГ, и нанесла противнику такой урон: более роты, танк, четыре бронемашины, семь пикапов, две гаубицы: Д-20 и Д-30. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении била врага в Макаровке в ДНР и в Левадном в Запорожской области, а на Запорожском направлении отразила атаки в районе Малой Токмачки. Нивелированы склады боеприпасов 23-й мехбригады и 36-й бригады морпехотв ВСУ в Успеновке и Ровнополье, более 175 боевиков, три бронемашины, два автомобиля, две гаубицы Д-20, и американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Западной группировок войск на Купянском направлении в Волчанске уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады спецназа ВСУ, более взвода, две бронемашины, три автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, два орудия Д-30, и штатовская РЛС AN/TPQ-50. На Херсонском направлении выведено из строя до 35 националистов, четыре автомобиля, РЛС AN/TPQ-36. Силы ПВО перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS и 14 беспилотников.

ВСУ скрывают реальные потери от...украинских военкоматов

Андрей Марочко, подполковник Народной милиции ЛНР, сообщил, что есть сведения о том, что командование ВСУ скрывает от военкоматов реальные потери при наступлении под Артемовском (Бахмутом). Это делается, чтобы избежать обязательного оповещения родственников о гибели бойцов — и во избежание роста социальной напряженности, и чтобы не платить «гробовые». По сведениям Марочко, при штурме окрестностей Артемовска ВСУ несут «колоссальные потери», но комсоставу запрещено передавать данные о гибели военнослужащих в «тыловые» военные комиссариаты. При том работа эвакуационных групп, которые собирают тела погибших, организована так, чтобы на передовой не имели представления о реальных масштабы потерь. Привет командующему сухопутными войсками Украины Сырскому, который заявил, что вернуть контроль над Бахмутом - это вопрос чести. А если не вернет — застрелится?

Николаевское подполье зафиксировало уничтожение наемников в отеле

Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья, сообщил, что при российском ударе ликвидировано осиное гнездо украинских боевиков и иностранных наемников в отеле рядом с судостроительным заводом в Николаеве. Лебедев сообщил РИА Новостям, что среди ликвидированных в этом приморском городе нескольких целей была и гостиница «Ингул», где базировались «дикие гуси» из разных стран. Отель на Адмиралтейской улице стоял неподалеку от крупнейшего в СССР Николаевского судостроительного завода, где некогда возводили ракетные крейсеры, эсминцы, большие противолодочные и сторожевые корабли, субмарины. Вместе с отелем с наемниками были поражены цели на судоремонтном заводе «Нибулон» и в порту Ника-Тера. Семь футов «под» килем не пожелаешь — скорее, «над» килем.

На Западе прозрели - в украинской армии крадут оружие!

CNN обнародовала отчет генерального инспектора Пентагона о том, что в 2022-м часть западного оружия, отправленного в незалежную, была украдена с февраля по сентябрь минувшего года. Группа злоумышленников, которые выдавали себя за гуманитарных работников, украли бронежилеты на десятки тысяч долларов. В августе 2022 года спецслужбы самостийной выявили боевиков одного из добробатальона, которые увели 60 винтовок и тысячи патронов для продажи на черном рынке. В Пентагоне отмечается некоторая близорукость: то, что на черный рынок уходит западная бронетехника, ПЗРК и ПТРК, и другие «тяжелые игрушки» - они предпочли «не заметить»? Ничего, это уже заметили на Ближнем Востоке, и шлют западным поставщикам горячий привет.

Черноморский флот отработал морскую блокаду

Черноморский флот России провёл учение по изоляции района в северо-западной части морской акватории, на время закрытого для иностранных судов. Вот что сообщили в Минобороны РФ: «Корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства». Был проведен комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя. По информации оборонного ведомства, на учениях также выполнили пуски противокорабельных крылатых ракет. Кто не спрятался, мы не виноваты.

Число пострадавших от прорыва Каховской ГЭС приблизилось к 170

До 166 человек выросло число пострадавших при прорыве Каховской ГЭС и последовавшем наводнении. Столько граждан в общей сложности оказалось в различные медучреждения. Их число возросло на два человека за минувшие сутки. Кроме того, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уже заявил, что большая часть урожая в регионе в результате прорыва Каховской гидроэлектростанции и большого потопа будет потеряна. А глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута сообщил, что Каховского водохранилища больше не существует.

Зеленский уволили посла в Лондоне из-за критики первого лица

Указом шестого президента незалежной глава диппредставительства в Британии Вадим Пристайко уволен с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании и Северной Ирландии. А заодно и с должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации. Повод простой. Недавно Уоллес, министр обороны королевства, комментируя недовольство Зеленского итогами саммита НАТО, заявил, что Украине стоит почаще благодарить Запад за его помощь. Зеленский предложил рассыпаться в благодарностях в адрес британского чиновника каждое утро. Пристайко, бывший и главою МИДа, и вице-премьером, и сейчас явно прикипевший к британским островам, назвал слова украинского лидера «нездоровым сарказмом». В этой фразе Зеленского, похоже, оскорбило первое слово.

В вооруженных формированиях незалежной растет недовольство

Один из украинских офицеров-медиков в интервью изданию Politico заявил, что растущая напряженность в Вооруженных силах незалежной может привести к общественному конфликту. Издание приводит такие слова военного медработника, который служит в зоне боевых действий: «Я не могу скрыть тот факт, что в рядах армии растет разочарование. Все чаще солдаты начинают задаваться вопросом, почему одни украинцы воюют, а другие нет». Богу — богово, кесарю — кесарево.