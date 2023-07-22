В ВСУ объяснили, почему не могут сбить российские ракеты

Фото: Пуск высокоточной ракеты «Оникс». Снимок с видео. Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

С математикой и логикой давно стало ясно, что для украинцев эти науки являются совершенно чуждыми. И жизнь каждый день предоставляет все новые и новые доказательства этому. Вот, например, на днях некий спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему силы украинской ПВО не смогли сбить российские ракеты "Оникс", первоначально задуманные как противокорабельные, но после усовершенствования ставшие универсальными. По сведениям украинской стороны, именно эти ракеты, наряду с другими, использовались при последних ударах по черноморской портовой инфраструктуре Незалежной.

- Украинская система противовоздушной обороны не может сбить российскую ракету "Оникс", - заявил Игнат и пояснил, почему именно. – Она летит со скоростью более 3000 километров в час, может высоко подниматься и снижаться до 10-15 метров над морем при заходе на цель.

Действительно, "Оникс" на высоких участках своей траектории поднимается до 14 километров, разгоняясь до 3182 км/час, но у поверхности его скорость не превышает 2500 км/час. Но, позвольте, это же тот самый Игнат, который не так давно отчитывался о поражении российских "Кинжалов"? А киевский мэр Виталий Кличко даже позировал тогда у обломка какой-то канализационной трубы, выдаваемой за сбитый "Кинжал".

Да, тот самый. И потому удивительно, что Игнат признает бессилие украинской ПВО против "Оникса" после того, как украинцы браво "сбивали" российские "Кинжалы", которые достигают скорости более 14 тысяч километров в час. И сбили российский "Кинжал" якобы поставленной Киеву американской системой ПВО "Пэтриот". Хорошо хоть не банкой с домашними соленьями, как это принято в древних традициях украинских ПВО и "лыцарства".

То есть ракеты со скоростью в 12 тысяч км/час украинское ПВО сбивает, а против скорости в 4 раза меньше – просто бессильна. Конечно, побудительные мотивы Игната понятны – с помощью очередного жалостливого плача он встраивает свой голосок в общий хор просителей новых поставок вооружений от Запада: "Рятуйте, люди добрые!" И тут врать не зазорно, как раньше врали собственному населению про мощь и силу ПВО Украины. Которая стала пропускать даже тихоходные беспилотники.

Но это уже тонкости, которые знать, а тем более, сопоставлять обычному украинскому обывателю-громадянину совершенно необязательно. Раз начальство сказало люминий, значит, люминий и есть.

И нет сомнений, что представители ВСУ, да и в целом, команды Зеленского еще не раз сумеют посрамить логику, математику, а вместе с ними и другие науки.