«Швыряет коктейли Молотова»: Что известно о штурме особняка в элитном поселке на Новой Риге

Мужчина выбрасывает из окон коктейли Молотова и ведет автоматную стрельбу по силовикам Фото: ТАСС

В эти минуты в коттеджном поселке «Шервуд» на 26 километре Новорижском шоссе продолжается штурм особняка, в котором забаррикадировался неизвестный мужчина с автоматом. Как сообщалось ранее, в одном из домов сработала сигнализация. На место прибыли сотрудник ЧОП и участковый.

«В этот момент к ним вышел неизвестный в балаклаве, который, угрожая предметом, конструктивно схожим с оружием, заставил сотрудника полиции и ЧОП войти в дом, где попытался удерживать их», - рассказали в пресс-службе подмосковной полиции.

Неизвестный запер заложников в одной из комнат, но им удалось выбраться через окно и покинуть участок.

На месте прибыл спецназ СОБР Росгвардии Московской области. Вооруженный мужчина покинуть дом отказался - переговоры велись более часа.

- Никаких требований он не выдвигал. Личность пока не установлена, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

Около 12:40 начался штурм.

- Он ведет себя, как безумный. Выбрасывает из окон коктейли Молотова и ведет автоматную стрельбу по силовикам, - продолжает наш собеседник. - Дом уже горит.

«Возбуждено уголовное по факту угрозы применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий. - В настоящее время на место выехали следователи и криминалисты».

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