Александр Моор: «Подготовка школ к новому учебному году должна быть полностью завершена не позднее 16 августа»

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«Работа идет по плану. Подготовка школ к новому учебному году должна быть полностью завершена не позднее 16 августа», – заявил глава региона Александр Моор во время рабочей поездки в Омутинский район.

Во время командировки губернатор осмотрел капитально отремонтированную в минувшем году Омутинскую среднюю школу № 1. По программе «Модернизация школьных систем образования» учебное заведение оснащено современным оборудованием. Александр Моор зашел в новую научную лабораторию, побывал в кружках управления квадрокоптерами и робототехники. Помимо этого губернатор пообщался с участниками школьной организации Российского движения детей и молодежи, которое создано в 2022 году при поддержке президента России Владимира Путина.

Также глава области проконтролировал выполнение своего поручения об обустройстве тротуара с освещением на улице Зятькова. Она ведет к детскому саду, и родителям с детьми приходилось передвигаться по краю проезжей части, подвергая опасности свои жизни. Построить тротуар попросила Александра Моора на личном приеме жительница села Омутинского Татьяна Яковлева.

«Встретился с Татьяной, она довольна. Тротуар широкий, здесь легко смогут разъехаться две детские коляски. Самое главное – дорога для пешеходов будет безопасной. Работы завершатся уже в сентябре», – отметил Александр Моор.

Помимо решения социальных вопросов серьезную заинтересованность главы региона вызвал инвестиционный проект местного индивидуального предпринимателя, участника регионального проекта «Акселератор команд муниципальных образований» Юрия Елишева. Бизнесмен инвестирует более 10 млн рублей в строительство турбазы "Ёлки". Здесь построят три гостевых дома. Местная администрация выделила под строительство деревянных коттеджей для отдыхающих и обустройства парковки земельные участки неподалеку от соснового бора и реки. Открыть базу планируют уже в декабре этого года.

«Я занимаюсь строительством деревянных домов. Решил расширить бизнес и создать условия для отдыха землякам. Дома строим из материала, который сами и производим», - рассказал Александру Моору о своем проекте Юрий Елишев.

Александр Моор предложил ему совместно с главой Омутинского района Олегом Кузнецовым проработать варианты дальнейшей господдержки инвестиционного проекта.

Олег Кузнецов пояснил, что туризм - одна из перспективных точек роста муниципалитета. «У нас есть термальный источник, можно построить санаторий. Для этого мы сейчас ищем инвестора», - добавил глава района.

В завершении рабочей поездки в Омутинский район Александр Моор осмотрел муниципальную модельную библиотеку. Руководитель учреждение Людмила Бабенкова рассказала губернатору, что библиотека размещена просторном историческом здании, основа которого сохранилась с конца XIX века.

В прошлом году в рамках национального проекта «Культура» в библиотеке провели ремонт и оснастили современным оборудованием. Теперь – это настоящая точка притяжения для жителей села всех возрастов и центр общественной активности.

«Приятно видеть людей, настолько увлеченных своим делом. Коллектив библиотеки – большие молодцы», – отметил Александр Моор.