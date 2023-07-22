На Западе кормить не будут: В Великобритании закрыли институт, который в России признали "нежелательной организацией"

Когда IFS признали в России "нежелательной организацией", то он стал совсем не нужен своим хозяевам Фото: Shutterstock

Россия понесла невосполнимую утрату – в Великобритании прекратил свою деятельность и существование британский Институт государственного управления - неправительственная организация, занимавшаяся "обновлением практики государственного управления и укрепления национальной безопасности". Очень примечательная организация, основанная, как говорят, еще в 2003-м году двумя подданными королевы - Кристофером Донелли и Дэниэлем Лафаидни. Причем, если про Дэниеля известно, что он всего лишь шотландский бизнесмен, то Кристофер – личность гораздо более интересная: специальный советник оборонного комитета Палаты общин, бывший преподаватель Королевской военной академии в Сандхёрсте и специальный советник генеральных секретарей НАТО с 1989 по 2003 годы по делам Восточной и Центральной Европы. Он и был главным начальником в институте.

Судя по названию, специалисты и эксперты института обучали своих слушателей новым практикам в управлении государственных ведомств, растили "качественных" менеджеров и повышали эффективность государственного менеджмента. Тем более, что в учредительных документах подчеркивается не только позиционирование его, как "рабочего" и "мозгового центра", но и беспристрастность и независимость от политических и правительственных учреждений.

Все эти годы руководители института должны были, соответственно, нести и "сеять разумное, доброе вечное", но 20-го марта нынешнего года Генпрокуратура России признала эту структуру "нежелательной организацией", и после этого институту сразу резко "поплохело". И почему же это произошло?

Не потому ли, что практически ничем, кроме противодействия России и ее организаций этот так называемый Институт государственного управления (IFS) в действительности не занимался. Достаточно упомянуть лишь несколько персон, которые фигурируют в его финансовых документах (получают финансирование на свои проекты в рамках деятельности института) – иноагент-оппозиционер Владимир Ашурков, финансист-уголовник Уильям Браудер, осуждённый в России за шпионаж и позднее эмигрировавший в Великобританию бывший русский ученый Игорь Сутягин. На сайте института был специальный раздел, который рассказывал о сотрудничестве этой независимой и неангажированной структуры, например, с НАТО, с публикациями, спонсировал которые Отдел общественной дипломатии штаб-квартиры Северо-Атлантического Альянса.

А вся так называемая научная деятельность института сводилась к тому, чтобы противодействовать российскому влиянию методами формирования управляемой сети Twitter-аккаунтов, проводящих скоординированные информационные кампании. Хакеры, которые вскрыли деятельность IFS, утверждали, что институт был привлечен британскими спецслужбами к подготовке спецоперации по отравлению Скрипалей. Собственно, после нее звезда конторы и закатилась. Если на 2019-й институту в виде грантов выделили бюджет в 2 млн фунтов стерлингов, то в 2022 доходы организации сократились в 100 раз. Одним из важнейших направлений работы института была борьба с RT, но эту битву IFS проиграл, как выразились бы болельщики, в одни ворота.

Ну а когда его признали в России "нежелательной организацией", что фактически запретило его деятельность в нашей стране, то он стал совсем не нужен своим хозяевам. Нет, не этим двум персонажам, которые формально стояли во главе, а настоящим хозяевам, платившим ему деньги. И, как выяснила RT, информация о ликвидации IFS была опубликована в реестре юрлиц Великобритании после решения российской Генпрокуратуры.

И действительно, зачем существовать конторе, которая стала бесполезной, которую лишили поля, где она должна была пахать с утра и до вечера. А как же Ашурков, Сутягин и прочие – спросите вы. Где же им теперь харчеваться? Во-первых, отработанные материалы заказчиков не волнуют, как и проблемы индейцев шерифа. А во-вторых – применение им найдется в куче других мест, поскольку борьба против России своей актуальности не потеряла.

Но согласитесь, насколько все же ярко и красочно – закрыть контору под таким многообещающим названием, как только она потеряла актуальность для работы в России. Такое оно, западное государственное управление и особенности западного государственного менеджмента с его нюансами.