Секс-диета: Участница конкурса «самых красивых ягодиц в мире» призналась, что помогает ей поддерживать форму

Модель рассказала, что помогает ей сохранять отличную физическую форму Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бразильянка Ларисса (Лари) Сумпани стала известна во всем мире сначала после того, как выиграла конкурс на самые красивые ягодицы в мире, получив титул Miss Butt-2023, а затем еще и в качестве автора необычной картины.

Бразильянка получила титул Miss Butt-2023 Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Рисованием она занялась по просьбе одного из фанатов, решившего заполучить картину работы Лари, написанную в необычной манере: мужчина попросил начинающую художницу использовать вместо кисти ягодицы. Сумпани отказываться не стала и нанесла на филейные части своего тела краски цветов бразильского флага, после чего уселась на лист бумаги. Заказчик полученные художества назвал шедевром и уплатил Лари 10 тыс. бразильских реалов (почти 200 тыс. рублей).

За эту картину Лари получила 10 тысяч бразильских реалов, это почти 200 тысяч рублей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И вот теперь имя Лари вновь попало в заголовки новостей: она рассказала, что отличную физическую форму и прекрасный внешний вид ей помогает сохранить особая диета, секретами которой она и поделилась.

Единственным и главным ингредиентом диеты Сумпани является… секс. Модель настаивает, что для поддержания формы она занимается сексом как минимум трижды в неделю, причем каждый «прием» должен длиться не менее трех часов.

- Секс отлично сжигает калории. – говорит она. – Он также помогает повысить самооценку.

Сумпани также рассказала, что ведет учет всем своим сексуальным контактам, и это помогает ей не нарушать график, когда приходится путешествовать: открыв свою записную книжку, она обычно без проблем находит мужчину, с которым и придерживается «диеты».

Лари намерена принять участие и в конкурсе Miss Butt-2024 Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мужчинам моя диета нравится. Они всегда говорят мне, что это лучшая диета, которую они когда-либо пробовали. – хвастается модель. – Все хотят помогать мне соблюдать ее.

Лари намерена принять участие и в конкурсе Miss Butt-2024. Она уверена, что вновь выиграет.

- Благодаря моей уникальной диете мои ягодицы стали более упругими и приобрели еще более красивую форму. А еще снизился вес моего тела: три месяца назад я весила 67 кг, в начале июня – 63, а сейчас уже 60. – рассказала она.