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В мире22 июля 2023 18:14

Секс-диета: Участница конкурса «самых красивых ягодиц в мире» призналась, что помогает ей поддерживать форму

Лари Сумпани настаивает, что оставаться в хорошей форме ей позволяет секс, трижды в неделю по три часа
Людмила ПЛОТНИКОВА
Модель рассказала, что помогает ей сохранять отличную физическую форму

Модель рассказала, что помогает ей сохранять отличную физическую форму

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бразильянка Ларисса (Лари) Сумпани стала известна во всем мире сначала после того, как выиграла конкурс на самые красивые ягодицы в мире, получив титул Miss Butt-2023, а затем еще и в качестве автора необычной картины.

Бразильянка получила титул Miss Butt-2023

Бразильянка получила титул Miss Butt-2023

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Рисованием она занялась по просьбе одного из фанатов, решившего заполучить картину работы Лари, написанную в необычной манере: мужчина попросил начинающую художницу использовать вместо кисти ягодицы. Сумпани отказываться не стала и нанесла на филейные части своего тела краски цветов бразильского флага, после чего уселась на лист бумаги. Заказчик полученные художества назвал шедевром и уплатил Лари 10 тыс. бразильских реалов (почти 200 тыс. рублей).

За эту картину Лари получила 10 тысяч бразильских реалов, это почти 200 тысяч рублей

За эту картину Лари получила 10 тысяч бразильских реалов, это почти 200 тысяч рублей

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И вот теперь имя Лари вновь попало в заголовки новостей: она рассказала, что отличную физическую форму и прекрасный внешний вид ей помогает сохранить особая диета, секретами которой она и поделилась.

Единственным и главным ингредиентом диеты Сумпани является… секс. Модель настаивает, что для поддержания формы она занимается сексом как минимум трижды в неделю, причем каждый «прием» должен длиться не менее трех часов.

- Секс отлично сжигает калории. – говорит она. – Он также помогает повысить самооценку.

Сумпани также рассказала, что ведет учет всем своим сексуальным контактам, и это помогает ей не нарушать график, когда приходится путешествовать: открыв свою записную книжку, она обычно без проблем находит мужчину, с которым и придерживается «диеты».

Лари намерена принять участие и в конкурсе Miss Butt-2024

Лари намерена принять участие и в конкурсе Miss Butt-2024

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мужчинам моя диета нравится. Они всегда говорят мне, что это лучшая диета, которую они когда-либо пробовали. – хвастается модель. – Все хотят помогать мне соблюдать ее.

Лари намерена принять участие и в конкурсе Miss Butt-2024. Она уверена, что вновь выиграет.

- Благодаря моей уникальной диете мои ягодицы стали более упругими и приобрели еще более красивую форму. А еще снизился вес моего тела: три месяца назад я весила 67 кг, в начале июня – 63, а сейчас уже 60. – рассказала она.

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