Основатель криптобиржи FTX собирался купить остров и вывести там сверхчеловека

Все дела на крупнейшей криптоплощадке мира вел Сэм Бэнкман-Фрид, 30-летний человек с лицом недовольного подростка Фото: REUTERS

Биржа криптовалюты FTX с громким треском обрушилась в ноябре прошлого года. Все дела на этой крупнейшей криптоплощадке мира вел Сэм Бэнкман-Фрид, 30-летний человек с лицом недовольного подростка. Все еще идет разбор «обломков», которые остались после крушения его империи. И среди «завалов» следователи неожиданно обнаружили жуткий документ. Сэм собирался купить остров в Тихом океане, чтобы тайно ставить генетические опыты над людьми.

АМЕРИКАНСКИЙ МАВРОДИ

Имя Сэма Бэнкмана-Фрида не так известно в России, как Илона Маска, а зря. Это своего рода гений. Он родился в семье профессоров прямо в кампусе Стэнфорда. Уже в детстве показал незаурядные математические способности. Учился в Массачусетском технологическом, интересовался политикой, в общем, сызмала демонстрировал таланты и широкий кругозор.

Поэтому, когда в середине 2010-х появилась идея криптовалют, и даже неглупые люди спрашивали «что это, как это», а народ попроще решил, что – ну, это просто деньги такие – Сэм, не долго думая, в 2018 году хорошо спекульнул биткоинами, а в 2019 основал биржу FTX, которая в 2021-м стала самой крупной криптобиржей на планете.

Сэм казался человеком, которого интересуют только деньги. Как бизнесмен, он действовал безошибочно. До крипты он занимался торговлей и трейдингом, именно там сколотил свои первые миллионы. Но внешность оказалась немного обманчивой.

Деньги для этого бизнесмена были лишь средством реализации глобальных замыслов о переделке мира. Об этом можно было догадаться давно по одной детали: в 2017 году в его «трудовой книжке» неожиданно появляется запись о работе в Центре эффективного альтруизма, странной организации, которая намерена изменить цивилизацию, установив власть просвещенных богатых, которые щедро позволяют жить остальным. Интересно, что криптовалюты на заре своего рождения также презентовались как способ «установить справедливость» и «уйти от финансовой диктатуры» (сейчас даже смешно вспоминать). Все это, вероятно, и привлекло внимание Сэма к крипте. Ну и конечно колоссальная доходность.

На пике славы у FTX было не менее миллиона пользователей, что для крипты невероятно много. Пик пришелся, как уже говорилось, на 2021 год. Прошлый, 2022-й, начался с очередных триумфов и не предвещал дурного. Фирма ворочала миллиардами долларов, принялась торговать акциями, вошла в игровую индустрию, и вообще блистала и не сходила с первых полос. Но, как в фильме «Волк с Уолл-Стрит», власти знали, что в основе успеха лежат махинации.

Год назад, в августе, регулятор остановил деятельность биржи, обвинив ее в обмане – да по сути в том, что FTX представляет собой пирамиду. Из компании сбежало руководство, против фирмы началось расследование, и наконец в ноябре Сэм объявил, что подает на банкротство. «Жадные чиновники не дали работать» - ну, конечно.

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Сейчас разбираются документы компании, в том числе секретные, и обнаруживается много любопытного. Наверное, самое жуткое – план по выведению человека нового типа методами генной инженерии. Практический план.

Чтобы это провернуть, предполагалось купить остров в государстве Науру (это Микронезия, Тихий Океан). Там компания хотела построить подземный бункер. В нем намеревались организовать «лабораторию для генетического улучшения человека», то есть попросту вывести сверхчеловека. Далее, по плану, население Земли сокращается на 99%. Тут, правда, непонятно, отчего – но, видимо, компания была уверена, что так и случится. И в этот момент сверхлюди выходят на поверхность и заново заселяют планету.

Занималось всем этим подразделение компании FTX Foundation, а рулили проектом сам Сэм и его брат Габриэль. Следователей мало интересует моральный аспект затеи и дичь происходящего вообще – они рассматривают дело как «обман акционеров», потому что простаки, доверявшие Сэму деньги, конечно, ни о каком сверхчеловеке понятия не имели.

Что поразительно, дело могло выгореть. У Науру своеобразная репутация. Остров, на котором стоит крошечное государство, набит фосфоритами. Сначала колониалисты, а потом и правительство независимого государства, не думая о последствиях, экспортировали миллионы тонн этого суперудобрения, превратив тропический рай в унылую пустыню. Доходы были колоссальны. Коренные жители перестали работать. По острову с одной-единственной дорогой курсировали вереницы самых роскошных автомобилей. Жители летали на супер дорогие курорты, потому что на собственном острове стало невозможно жить.

Ожирение и болезни, связанные с излишествами, стали делом обычным. Коррупция сырьевой экономики процветала. Чем больше становилось дорогих машин, тем беднее была казна. В итоге пришлось продать все, что можно, чтобы покрыть долги (фосфориты к тому времени кончились). Но и после правительство не успокоилось. Оно открыло свою юрисдикцию для самых сомнительных денег, организовав «дикий» офшор. Сегодня там лунный пейзаж, бедность и уныние.

Конечно, такое местечко согласилось бы принять у себя странных людей с миллиардами долларов и мутными планами. И никто бы не задал лишних вопросов. Сэм определенно умен.

КРИЗИС КАПИТАЛИЗМА

Чем дальше, тем больше на роль устроителей жизни претендуют миллиардеры. Илон Маск намерен заселить Марс беженцами, и заставить их драться друг с другом за воздух и воду. В результате, по мысли Маска, появится раса сверхлюдей, а Земля? Земля, конечно, обречена.

Билл Гейтс все время стращает последствиями какой-то страшной эпидемии (и тоже думает, что планета вымрет), и предлагает всем вакцинироваться.

У всех одно общее: они говорят, что людей «слишком много», они верят, что Земля вымрет, и все хотят создать какую-то новую породу человека, что, конечно, напоминает самые жуткие эксперименты в недалеком прошлом.

Почему прежде не капиталист, а мыслитель, философ, наконец, ученый создавали новый мир, а буржуа только давали деньги, доверяя людям более знающим? Почему сейчас не так? Нынешние буржуа тоже вроде как ученые. Я не думаю, что сам Илон Маск в состоянии что-либо сконструировать, но попробуй, усомнись. С Сэмом точно так же. А Гейтс так вообще мнит себя техническим гением. То есть ученых им больше не надо, сами с усами.

А культурки-то не хватает. Гуманистического, широкого взгляда. Все бы им истребить да грубо вмешаться в творение Матери-природы. Как в бизнесе ломают через колено, так и тут. К чему в итоге приведет человечество этот тренд? Да кто ж знает. Хозяева западного мира уверены в своем могуществе. Сэму вот не повезло – но повезло другим.