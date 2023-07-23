Военная спецоперация на Украине 23 июля 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 июля 2023 года.

Артиллерийские подразделения уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Купянском направлении. Удары наносились с помощью буксируемых пушек «Гиацинт-Б», артиллерийской установки «Мста-С», гаубицы Д-30, а также противолокационного ракетного комплекса. В результате атаки по позициям противника и теробороны, противник потерял до взвода живой силы, а также один пикап.

Российские военные за прошедшие сутки остановили две попытки ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области, ликвидировав пять лодок и свыше 30 украинских солдат.

Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили большое количество польских и немецких наемников. В оборонном ведомстве уточнили, что это было сделано еще 6 июля в ходе удара по академии во Львове.

Российские подразделения за сутки уничтожили до 110 бойцов ВСУ, а также две бронемашины и две гаубицы.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также одну ракету Storm Shadow.