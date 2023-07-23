Последние новости о ситуации вокруг Украины на 23 июля 2023 года: посол Киева возглавил гей-парад в Берлине, на разминирование Украины потребуется почти восемь столетий

Почти треть территории Украины загрязнена неразорвавшимися боеприпасами и минами Фото: REUTERS

НА РАЗМИНИРОВАНИЕ УКРАИНЫ ПОТРЕБУЕТСЯ ВОСЕМЬ СТОЛЕТИЙ

Замгенсека ООН Розмари Дикарло на заседании Совбеза организации рассказала, что почти треть территории Украины загрязнена неразорвавшимися боеприпасами, наземными минами и кассетными боеприпасами.

Тему развила газета The Washington Post, написавшая, что по оценкам экспертов Всемирного банка, на разминирование Украины в ближайшие 10 лет придется потратить $37,4 млрд. Но это будет лишь началом пути – на полное разминирование Незалежной уйдет не менее 757 лет при условии, если его будут выполнять 500 саперных команд.

Причем, эти оценки не включают разминирования после применения кассетных снарядов, переданных недавно ВСУ Штатами. И без учета того, что, как сообщил командующий объединёнными силами ВСУ Наев, за последнюю неделю заложили свыше 2 500 новых противотанковых мин на дорогах, ведущих к границе с Белоруссией.

А сколько они еще заложат, так и тысячелетия не хватит.

ИЩУТ ПОЖАРНЫЕ, ИЩЕТ ПОЛИЦИЯ

Скандал с жившим на широкую ногу одесским военкомом Евгением Борисовым наконец-то дошел до президента Украины Зеленского. Зеленский пообещал, что просто увольнением Борисов не отделается, а к делу подключилось и Национальное Агентство по предотвращении коррупции (НАПК). Оно выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома более чем на 188 млн грн. Мать Борисова только в прошлом году стала владелицей дома в Испании за 4 млн. евро, а в этом году купила машину Mercedes-Benz EQV за 3 млн. гривен. И всё это без стабильного источника дохода. Засветилась и жена Борисова, купившая офисное помещение в Испании стоимостью в 737 тысяч евро. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение экс-военкому Одессы. Ему грозит до 10 лет заключения за незаконное обогащение и "неявку на работу во время военного положения". Осталась самая малость – найти его. Потому что, где находится в настоящее время Борисов, в правоохранительных органах Украины не имеют ни малейшего понятия.

А в Испании не искали?

СЧЕТ ВЕТЕРАНАМ И ИНВАЛИДАМ НА УКРАИНЕ ПОШЕЛ НА МИЛЛИОНЫ

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина во время поездки во Львов, как сообщили местные СМИ, объяснила, что после окончания конфликта ветеранами будут не менее 4 миллионов украинцев.

- Наше прогнозируемое количество после победы, что таких людей будет не менее 4 миллионов, – сказала Лапутина. Оставим фантазии насчет их "победы" на совесть госпожи министра, но она явно далека от реальности. Если к 24 февраля 2022 года в электронном реестре ветеранов насчитывалось около полумиллиона человек, то сейчас их уже больше в разы.

- Я от себя, от наших пациентов, от наших друзей, которых большое количество, у нас, к сожалению, уже более полутора миллионов ветеранов, я прошу вас проголосовать за этот закон, - заявила депутат Верховной рады от фракции "ПЕС" Яна Зинкевич во время обсуждения законопроекта о легализации каннабиса. Причем, она имела в виду только тех, кому требуется марихуана из-за искалеченности (отсутствия конечностей и внутренних органов) и посттравматического синдрома.

Нет, ну если дело вести до украинской "победы", то и нынешнее количество инвалидов-ветеранов в Незалежной покажется мелочью.

БАЙДЕН НЕ ХОЧЕТ ДАВАТЬ КИЕВУ РАКЕТЫ ATACMS

Как сообщило издание Washington Post со ссылкой на свои конфиденциальные источники в администрации Байдена, президент США не намерен поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS, которые у него все последнее время вымаливали Зеленский и компания.

По данным источника издания, в администрации Байдена "в течение нескольких месяцев не было предметного обсуждения этого вопроса": "Пентагон считает, что у Киева есть другие, более насущные потребности, чем ATACMS, и опасается, что отправка в Украину достаточного количества оружия, чтобы изменить ситуацию на поле боя, серьезно подорвет готовность США к другим возможным конфликтам".

Говоря простыми словами, основное беспокойство у американских чиновников вызывает малое количество этих ракет на складах Пентагона. По данным издания, с начала производства их сделали около 4 тысяч, при этом 900 продали союзникам.

И правда, зачем они украинцам? Они половину украдут, а вторую половину сломают.

ЭКСПОРТ ЗЕРНА С УКРАИНЫ УПОЛОВИНИЛСЯ

Как сообщило агентство Bloomberg, изменение маршрутов для транспортировки украинского зерна после выхода России из зерновой сделки сократит ежемесячный экспортный потенциал Украины в два раза.

А вот министр аграрной политики и продовольствия Незалежной Николай Сольский заявил, что экспорт продовольствия с Украины после прекращения действия зерновой сделки сократился, как минимум, на 30%. По словам Сольского, украинские компании переключились на отгрузку зерна грузовиками или по железной дороге, в том числе, через румынский порт Констанца и порты на реке Дунай.

Партнеры из США, как поделился госсекретарь США Энтони Блинкен, вместе с другими союзниками ищут альтернативы зерновой сделке, но не уверены, что будут в состоянии заместить потерянные поставки другими маршрутами.

Что-что, а это понятно – США надо свое зерно продавать, пока мировые цены на него выросли. Тут не до Украины.

КИЕВУ И ЛОНДОНУ НАДО ВЫСТРАИВАТЬ НОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Для отправленного в отставку посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко решение об освобождении его от должности оказалось совершенно неожиданным.

- Он узнал об этом утром, в машине, когда ехал в небольшой британский городок на открытие улицы имени Зеленского, – рассказал журналистам близкий к экс-послу источник.

Но полным сюрпризом оно стало и для Лондона. Как считает влиятельное издание The Guardian, увольнение посла Украины в Британии приведет к значительным изменениям в коммуникации между Киевом и Лондоном, а напряжение в отношениях Запада и Украины возросло после саммита НАТО. По мнению издания, Пристайко чувствовал, что отношениям между Украиной и ее ближайшим западным партнером – Великобританией – на фоне последних событий был нанесен ущерб, и это нужно исправить.

Сделал, что смог, но в результате не смог.

УКРАИНА ПРОСИТ ДАВАТЬ ЕЙ НАТУРОЙ, А НЕ ДЕНЬГАМИ

Глава Минфина Украины Сергей Марченко в интервью "Экономической правде" объяснил, что Вашингтону проще дать Украине оружие, а не деньги.

- США удобнее давать нам оружие, HIMARS, ракеты — все что угодно, но не средства», — заявил Марченко и пояснил, что это связано с тем, что американские избиратели не хотят содержать украинских пенсионеров, врачей и учителей. - Они говорят: "А что, у нас проблем нет?"

Как считает министр, до конца года Киев уже обеспечен финансами, но зоной риска остаются бюджеты сектора безопасности и обороны, причем, с точки зрения коррупции.

- Любой коррупционный скандал отрицательно сказывается на отношении к Украине, — отметил он и подчеркнул, что Украина отчитывается "за каждый потраченный доллар".

А не воровать не пробовали? Или это изначально на Украине невозможно?

ПОЛЯ ГОРЯТ, МИНЫ ВЗРЫВАЮТСЯ

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщает, что в Николаевской области из-за жары горят заминированные поля, а в результате этих пожаров происходит детонация мин.

- Происходит детонация, волнуюсь за личный состав. Мы уезжаем, мы люди, мы сами можем взорваться на этих снарядах. Поэтому огонь мы принимаем на себя, защищая поля с пшеницей, льном, подсолнечником, — объяснил тяжесть ситуации руководитель местного отряда спасателей.

По словам спасателей, кроме сезонного фактора причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем и даже преднамеренные поджоги.

Оно, конечно, после пожара поле уже разминировать не надо, но ведь и убирать его уже незачем.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Посол Украины в Германии Алексей Макеев возглавил украинскую колонну на параде ЛГБТ в Берлине, а украинская колонна шла во главе гей-парада. Главным украшением парада извращенцев стали изображения герба, флаги и национальные украинские костюмы под девизом "Будь горд, как Украина".

- В киевском парке Славы начались подготовительные работы по установке тризуба вместо советского серпа и молота на щите монумента «Родина-мать». На установку тризуба выделили 28 миллионов гривен.

- Во Львовской области в нескольких населенных пунктах за сутки демонтировали девять памятников советским солдатам.

- В моих ошибках можете винить искусственный интеллект, —поприветствовал президент США Джозеф Байден журналистов на пресс-конференции.

- Польские пограничники не впустили в страну российскую теннисистку Веру Звонареву, которая должна была участвовать в теннисном турнире WTA.

- Парламент Болгарии одобрил предоставление Украине около 100 бронетранспортеров советского образца, которые, как считают болгарские военные, их армии уже и даром не нужны.