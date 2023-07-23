За день сожгли более семи танков «Leopard», пятнадцати боевых бронированных машин, из которых десять боевых машин пехоты «Bradley» и пять автомобилей ВСУ. Фото: Александр КОЦ

Минобороны России продолжило серию мощных ракетных ударов по объектам ВСУ. Прошлой ночью наши воины нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе Одессы.

«На пораженных объектах находились иностранные наемники. Все спланированные к удару цели уничтожены», - сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант сообщил данные о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Донецком направлении в четырнадцати атаках противник потерял до 370 украинских военнослужащих, на Краснолиманском в шести атаках более 130, на Южно-Донецком и Запорожском свыше 160, на Купянском до 30, на Херсонском до 60.

Кроме 750 наемников киевского режима наши воины ликвидировали диверсионную группу, три американские артиллерийские системы М777, три склада боеприпасов 22-й, 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ, 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 105-й бригады территориальной обороны. Особо отличились бойцы группировки «Центр» на Краснолиманском направлении: за день сожгли более семи танков «Leopard», пятнадцати боевых бронированных машин, из которых десять боевых машин пехоты «Bradley» и пять автомобилей ВСУ.

Еще один склад с вооружением ВСУ был уничтожен в районе Змиевка Херсонской области.

За это время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками поражены пункты управления 47-й, 66-й, 95-й бригад ВСУ, склад горючего 33-й механизированной бригады ВСУ, артиллерией нашей группировки нанесено поражение 104 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 132 районах.

Конашенков также отметил боевую работу подразделений истребительной авиацией ВКС России, что над Донецкой Народной Республикой сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

За это время подразделения противовоздушной обороны перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, крылатую ракету Storm Shadow и 28 беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

457 - самолетов.

243 - вертолета.

5197 - беспилотных летательных аппаратов.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10854 - танков и других боевых бронированных машин.

1139 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5573 - орудия полевой артиллерии и минометов.

11848 единиц специальной военной автомобильной техники.