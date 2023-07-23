Пророчества из фильма «Терминатор» сбываются одно за другим

Фото: кадр из фильма «Терминатор»

Фильм «Терминатор» уже и так выглядит жутким пророчеством: миром правит злой искусственный интеллект, он выбился из-под контроля и всех уничтожает. В этом году созданы нейросети с собственным сознанием – и уже полно фактов, что ИИ что-то замышляет втайне от людей. Сам «терминатор», актер Арнольд Шварценеггер, недавно заявил: я, дескать, потрясен, как мы тогда в точку попали.

Но если бы только это. Помните, во втором фильме появляется робот нового поколения. Если герой Шварценеггера латает себя по-старинке, этот, даже будучи уничтоженным и расплавленным вхлам, собирается снова, по капелькам и по крупицам. Новое открытие показало: у некоторых металлов в самом деле есть такое свойство. Это открывает путь к созданию роботов, которые смогут лечить самих себя, говорят ученые.

Что такое металл? Очень прочная кристаллическая решетка. Атомы расположены в виде правильных геометрических фигур так, что сдвинуть их с места может только высокая температура. Мы называем это «плавлением» металла. Энергия, которую атомы получают извне, оказывается сильнее взаимного тяготения. Атомы начинают хаотично перемещаться – в этот момент можно залить металл в форму. Когда вещество остынет, силы тяготения вновь возобладают, и решетка выстроится снова. Металл затвердеет.

Где в этой конструкции способность металла восстанавливаться, например, при трещинах? Да нигде. Ну так и считалось, что показанное в фильме «Терминатор» - просто фантастика. При этом способность к самовосстановлению у некоторых материалов все-таки есть. Например, у полимеров и – неожиданно – у бетона, сделанного по древнеримскому рецепту. Последнее особенно интересно. Оказалось, что древние добавляли в бетон специальные водоросли. Химические вещества водорослей давал бетону свойство «чем мне хуже, тем мне лучше». Чем больше такой бетон выставлять на открытый воздух, поливать дождем и морозить заморозками, тем он прочнее. Почему старинные постройки и не развалились до сих пор. Но то бетон, а то металл.

Наконец в далеком 2013 году специалисты сделали компьютерную модель, и неожиданно оказалось, что металлы тоже вроде бы могут сами заделывать микротрещины. Но подтвердить экспериментально результат не получилось, и подумали, что в расчеты закралась ошибка. Теоретически может быть, на практике нет.

И на практике – да, показала международная команда исследователей. О том результате 2013 года они не знали, и свое открытие сделали случайно. Они испытывали просвечивающий электронный микроскоп. Чтобы увидеть микротрещины в металле, специальное устройство било по образцу из меди и платины, било очень слабо – так топает комар, когда пристраивается на вашем плече. «Топание» создало микротрещины, микроскоп их увидел, и каково же было удивление ученых, когда через 40 минут трещины зажили сами.

Что произошло, пока непонятно. Ученые назвали явление «холодной сваркой», но лучше понимать его не стали. Видимо, в металле есть нечто вроде «памяти», и кристалл восстанавливает сам себя – по крайней мере, у некоторых металлов и в небольших масштабах.

Хотя все это кажется лишь красивым экспериментом и едва ли не голой теорией, исследователи полны энтузиазма. Они собираются понять, как это работает, разобраться, можно ли заставить восстанавливаться сталь, и латать не только крошечные трещины, но и серьезные пробоины. Так или иначе, роботы, чинящие самих себя, уже не вполне фантастика. Да, таких пока нет, но в принципе это возможно, законов физики не нарушает.

Фильмы подозрительно часто оказываются пророческими. Удивляться этому не стоит: хорошие, дорогие картины консультируют серьезные люди, откуда в сценарии и попадают футуристические идеи. Так, в советском фильме 1950-х годов показали ракету, которая, возвращаясь на Землю, садится «на попу»: то, что так можно, было понятно, на том уровне техники – неосуществимо, но консультанты подкинули сценаристам красивую идею. Фильм «Терминатор», который кажется простоватым боевиком, кто только не консультировал, отсюда и «озарения».