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Политика23 июля 2023 9:38

МО РФ: Спасо-Преображенский собор пострадал при падении украинской ракеты ПВО

Наиболее вероятной причиной ЧП называют безграмотные действий операторов комплексов ПВО
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Солдаты украинских силы противовоздушной обороны сбили храм

Солдаты украинских силы противовоздушной обороны сбили храм

Фото: REUTERS

С утра в украинских социальных сетях стали появляться фотографии разрушений в Спасо-Преображенском соборе в Одессе. Внутри разрушен алтарь, один из приделов. Фотографии сопровождаются стандартной подписью: «результат удара российских войск».

Но тут же в комментариях сами одесситы пишут: «Тю, большая крылатая ракета России попала в храм, но не стала его разрушать до основания».

В Минобороны России прокомментировали украинские фейки.

«Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не соответствует действительности. С учетом опубликованных местными жителями видеокадров из Спасо-Преображенского храма, наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса», - говорится в опровержении Минобороны России.

Таким образом, выходит, что солдаты украинских силы противовоздушной обороны сбили… Храм. Что после сбитых ими в разные годы гражданских самолетов, уже совсем не удивительно. Видимо Бог уже четко указал им на место, куда срочно стоит прийти на исповедь. Ведь могут не успеть…

«Все назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились террористические акты против Российской Федерации, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса», - отметил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также подчеркнул, что планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима «осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия».

Военная разведка России работает хорошо. Да и помощников в Одессе у российской армии довольно много.

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