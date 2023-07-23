МО РФ: Спасо-Преображенский собор пострадал при падении украинской ракеты ПВО

Солдаты украинских силы противовоздушной обороны сбили храм Фото: REUTERS

С утра в украинских социальных сетях стали появляться фотографии разрушений в Спасо-Преображенском соборе в Одессе. Внутри разрушен алтарь, один из приделов. Фотографии сопровождаются стандартной подписью: «результат удара российских войск».

Но тут же в комментариях сами одесситы пишут: «Тю, большая крылатая ракета России попала в храм, но не стала его разрушать до основания».

В Минобороны России прокомментировали украинские фейки.

«Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не соответствует действительности. С учетом опубликованных местными жителями видеокадров из Спасо-Преображенского храма, наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса», - говорится в опровержении Минобороны России.

Таким образом, выходит, что солдаты украинских силы противовоздушной обороны сбили… Храм. Что после сбитых ими в разные годы гражданских самолетов, уже совсем не удивительно. Видимо Бог уже четко указал им на место, куда срочно стоит прийти на исповедь. Ведь могут не успеть…

«Все назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились террористические акты против Российской Федерации, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса», - отметил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также подчеркнул, что планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима «осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия».

Военная разведка России работает хорошо. Да и помощников в Одессе у российской армии довольно много.