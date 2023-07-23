Первый глобус с новыми субъектами и тонна сладостей: Ассамблея народов России приехала к детям в Мариуполь с гуманитарной миссией

Вячеслав Фетисов: «Мы регулярно формируем конвой гуманитарной помощи и получаем обратную связь». Фото предоставлено Ассамблеей народов России

На берегу Азовского моря силами общественности был открыт детско-молодёжный оздоровительный лагерь для детей из неблагополучных семей, сирот и детей-инвалидов. После того, как город освободили от фашистского режима, началась работа по его восстановлению. Пострадала не только инфраструктура, а что важнее – судьбы многих людей, большинство из которых дети.

На сегодняшний день в Мариуполе проживают 439 детей-сирот и более 500 детей-инвалидов. Зарегистрировано 215 семей, которые находятся в сложных жизненных ситуациях. Помочь почувствовать жизнь без огорчений и трудностей вызвалась команда Ассамблеи народов России, которая сначала направила гуманитарный груз в детский лагерь для этих ребят, а чуть позже прибыла с визитом.

Благотворительный фонд имени Подольских курсантов, во главе с Вячеславом Фетисовым и совместно с Ассамблеей народов России, собрал и направил ребятам все необходимое: одежду, продукты, игры, книги, гигиенические и санитарные принадлежности, постельное белье. Среди подарков, пожалуй, главный – первый глобус с новыми с субъектами Российской Федерации.

Благотворительный фонд имени Подольских курсантов, во главе с Вячеславом Фетисовым и совместно с Ассамблеей народов России, собрал и направил ребятам все необходимое. Фото предоставлено Ассамблеей народов России

«Мы регулярно формируем конвой гуманитарной помощи и получаем обратную связь. В этой работе, что важно, нам активно помогает молодежь. Конечно, прямой контакт с молодым поколением очень нужен, как и сама идея Ассамблеи народов России – взаимодействовать с молодежным крылом. Надо понимать, что конфликт рано или поздно закончится, а потенциал необходимо наращивать независимо от того, какая ситуация в стране», - объяснил Вячеслав Фетисов.

«Главная цель в Мариуполе - это встреча с нашими детьми, которым всем миром собирали по возможности кто, что может! Условия более чем спартанские… все делают сами: готовят убирают, красят, моют, тренируются. Все, как один, дисциплинированы и хотят защищать Отечество. Очень молчаливы, а автомат разбирают и собирают за 22-30 секунды… Наши дети. Но они еще не знают, что наши. Мне думается, они не верят, что налёты закончены, не звучит стрельба и что мы СВОИ», - поделилась ощущениями от встречи Ирина Бабакова, заместитель Генерального директора Ассамблеи.

На берегу Азовского моря открыли детско-молодежный оздоровительный лагерь для детей из неблагополучных семей, сирот и детей-инвалидов. Фото предоставлено Ассамблеей народов России

Кроме того, молодогвардейцы Москвы довезли еще один ценный подарок: настоящий кинотеатр от Вячеслава Фетисова. Для ребят провели специальный показ фильма «Подольские курсанты».

Тонну печенья и конфет доставила на личном транспорте Валерия Романюк, руководитель Ассамблеи народов России в ДНР, которое открылось почти месяц назад.

Тонну печенья и конфет доставила на личном транспорте Валерия Романюк, руководитель Ассамблеи народов России в ДНР. Фото предоставлено Ассамблеей народов России

«Сегодня мы помогаем детям не потеряться в этом огромном мире, особенно когда речь идет о детях натерпевшихся ужасов войны и оставшихся сиротами в этом мире. Именно такие дети сегодня воспитываются в детском лагере «Русалочка» поселка Мелекино ДНР. Мы приехали как друзья, способные вдохновить своим примером, передать опыт, выслушать, войти в положение, дать совет, оказать помощь в развитии их духовно и нравственно, дать им жизненные знания, ответить интересующие их вопросы. Самой большой наградой стало личное общение и видеть счастливые детские глаза», - рассказала Виктория Романюк.