США устали от хамства Зеленского

Зеленский не прекращает рассылать бесконечные ультиматумы в адрес США и Европы с обвинениями в недостаточной поддержке киевского режима и ВСУ. Фото: REUTERS

Похоже, у американской администрации заканчивается терпение выносить бесконечные ультиматумы Владимира Зеленского в адрес США и Европы с обвинениями в недостаточной поддержке киевского режима и ВСУ. После публичных хамских выпадов украинского президента на саммите НАТО в Вильнюсе против своих западных благодетелей американскую прессу словно прорвало. Потоком пошли публикации, появление которых еще месяц назад было бы невозможным.

«Зеленский ведет себя как избалованный, капризный ребенок, который получает все, что хочет, но этого все равно недостаточно. Многие в правительстве США и многие наши граждане устали от его поведения. Уверяю вас, он и в Европе «сжигает все мосты», - цитирует слова бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона обозреватель издания The Hill Дуглас МакКиннон. Он отмечает, что в последнее время возмущения украинского лидера касательно поставок нового оружия или членства в НАТО для Украины становятся все более громкими и эмоциональными, что сильно раздражает его спонсоров на Западе. Пока это не повлияло на объем помощи Киеву, однако всему есть предел.

«Кран потока поставок остается открытым. Но надолго ли?» - задается вопросом МакКиннон.

Между тем газета Wall Street Journal сообщила, что в США разочаровались в украинских военных. Американская верхушка повелась на заверения Зеленского о том, что «мужество и навыки солдат ВСУ позволят им быстро вытеснить российские войска» в ходе разрекламированного «контрнаступа». На деле же картина складывается таким образом, что полное превосходство Вооруженных сил РФ приводит к бессмысленным потерям в рядах ВСУ, отмечает газета. А дальше делается нелицеприятный вывод: отсутствие успехов у Киева в зоне боевых действий может привести к новыми столь же бессмысленным финансовым тратам США и Европейского Союза.

Если Зеленский не уймет свои амбиции, пишет американская пресса, Запад может найти вместо него более покладистого политика.