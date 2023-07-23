Запад врал в глаза Зеленскому и гнал ВСУ в наступление: Сколько оружия осталось у НАТО для Киева

Зеленский плачется везде, где только ни выступает, что Украине не хватает оружия. Фото: REUTERS

ВРАЛИ, ВРУТ И БУДУТ ВРАТЬ

Тема украинского "контрнаступа", который все неотвратимее идет к своему краху, не отпускает ни Киев, ни его западных союзников. Зеленский плачется везде, где только ни выступает (по видеосвязи или в офлайн-формате), что у Украины недостаточно вооружений, что Запад не выполняет данных им обещаний и не держит слова. На Западе в ответ уже стали огрызаться.

- Мы дали Украине все, что она просила. Теперь дело за ними…

- Мы передали Украине все, о чем договаривались…

- Мы отправили на Украину даже больше, чем могли…

Эти и другие похожие сообщения лидеров стран-союзников нацистской Незалежной западные СМИ не перестают тиражировать. Последним в конце этой недели похожим заявлением отметился советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на форуме в Аспене, пояснивший, что у ВСУ, благодаря западным союзникам, в наличии имеется все необходимое для успешного завершения наступления. И получилось у него это как раз в ответ на очередное выступление Зеленского, на этот раз обвинившего не только россиян, что они сопротивляются и понаставили везде мин, но и западных союзников, которые, как он считает, до сих пор не решили вопросы поставок украинским войскам дефицитных вооружений.

Совершенно неожиданно Зеленский получил подмогу и подкрепление от американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

- Когда Украина начала свое крупное контрнаступление этой весной, западные военные чиновники знали, что у Киева нет всей подготовки или вооружения – от снарядов до боевых самолетов, - которые были необходимы, чтобы выбить российские силы, - пишет американская газета. – Но они надеялись, что мужество и находчивость украинцев помогут взять верх. Этого не случилось.

Расчеты не сработали, надежды развеялись, союзники врали и Зеленскому и мировой общественности. В результате - гигантские потери ВСУ при минимальных результатах, которые даже на карте показать невозможно. И новое в военной науке - объяснения, что украинские войска осуществляют движение "вдоль линии фронта". Но самое интересное в этом то, что, как подчеркивает WSJ, это привело к разочарованию западных союзников в украинцах. Не к осознанию, что врать нехорошо, не к извинениям, а к разочарованиям. И снова не в себе, а в тех, кого обманули.

А, собственно, в чем их можно обвинить? Что им недороги жизни украинцев? Так для этого у незалежников свое руководство имеется. А если тому все равно, то почему это должно волновать чужого дядю или тетю?

"МАЮ ТРОШКИ, НО ТИЛЬКИ ДЛЯ СЕБЕ"

Интересен и другой вывод, которые делают американские журналисты – по их мнению, поддержка Западом нынешней нацистской Украины будет падать уже в недалеком будущем. Президент США Джозеф Байден побаивается, что затягивание конфликта плохо скажется на его шансах на перевыборы, а финансовые возможности Европы падают с каждой неделей.

- По словам западных дипломатов, европейские лидеры вряд ли существенно усилят поддержку Киева, если почувствуют сопротивление США, - дипломатично сформулировано в статье.

Примечательно, что американские журналисты совсем никак не касаются российской армии, стойкости и навыкам бойцов, их умению воевать. В их представлении все обстоит так, будто есть только две стороны – Украина и Запад, вместе борющиеся с непонятным врагом, чьи боевые качества не оказывают на ход конфликта никакого воздействия.

И в этом так до конца и не доформулированном уравнении американцы уверены, что союзники и дальше будут давать обещания Киеву, которые не станут исполнять. И не потому, что не захотят, а просто не смогут. WSJ отмечает, что в Европе нет достаточных запасов, чтобы снабдить Киев всем необходимым. И не только в нынешнем моменте.

- Все благие намерения НАТО (озвученные) на этой неделе мало что значат, поскольку арсеналы Запада и его промышленная база сокращаются, - констатируется в одном из программных материалов Bloomberg, подводящих итоги прошедшего недавно в Вильнюсе саммита НАТО.

Уже не журналисты, а правительства многие стран Европы с удивлением обнаружили, что масштабная военная помощь Украине заметно истощила их собственные арсеналы. Стенания по этому поводу в западной прессе идут уже более месяца, и хотя понятно, что в значительной степени эта истерика поддерживается и направляется оружейными лоббистами в этих странах в надежде на максимальное увеличение заказов, дыма без огня, как говорится, не бывает.

- Вооруженные силы европейских членов НАТО и Европейского союза истощены, их техника страдает хронической неисправностью, а боеприпасов не хватает, - вынес недавно свой вердикт Международный институт стратегических исследований.

Выяснилось, что артиллерийских снарядов самого ходового калибра 155 мм. в США производится вдвое меньше, чем Украина тратит в ходе своих боевых действий. В США приняли программу наращивания производства боеприпасов для артиллерии вплоть до 2030 года, но даже после достижения своего пика, Вашингтон не сможет поставить необходимое Киеву количество снарядов. А кто сказал, что Украины просуществует до этого времени?

"ИМЕЮ ЖЕЛАНИЕ, НО НЕ ИМЕЮ ВОЗМОЖНОСТИ"

Германия выделила 100 млрд. евро на возрождение своей оборонной мощи, но деньги сами по себе не делают ни танки, ни гаубицы. Немецкие оружейники заявили, что им потребуется 20 лет для выхода на запланированные показатели. Британская компания BAE Systems недавно заявила Пентагону, что ей потребуется минимум два с половиной года, чтобы возобновить производство гаубиц M777, которые эффективно уничтожаются в рамках контрбатарейной борьбы и российскими БПЛА "Ланцет". В Вашингтоне вдруг обнаружили, что они не могут сейчас производить ПЗРК "Стингер" и сейчас пытаются вновь наладить их производство, возвращая на рабочие места старых специалистов. Западные эксперты бьют в набат: "В первые месяцы боевых действий Украина порой расходовала до 500 противотанковых "Джавелинов" в сутки — "спалив" треть запасов США за первые же недели. Lockheed Martin и Raytheon сейчас совместно производят по 2 100 "Джавелинов" в год и пообещали удвоить эту цифру — но не ранее 2025 года". США вынуждены просить снаряды для Украины у Южной Кореи. У которой Польша просит танки также для передачи Украине.

Президент США Джозеф Байден честно признал, что передача кассетных артиллерийских боеприпасов Киеву стала вынужденным шагом, потому что у американской армии не осталось запасов обычных снарядов. Примечателен и тот факт, что в озвученном США новом пакете военной помощи в 1,3 млрд. долларов львиную долю составляют поставки ПВО ЗРК NASAMS, но не срочные, а длительные. В декабре прошлого года Пентагон уже озвучил пакет помощи, в который входили эти ЗРК, но поставки по контракту предусматривались только в ноябре 2025 года. Новый пакет, таким образом, поскольку эти ракеты надо еще заказать и изготовить, придут на помощь в ВСУ не ранее 2026 года.

Танки, которые обещали Киеву страны НАТО, поставлены лишь частично. Многие из них еще надо восстанавливать и ремонтировать. Самолеты обещали без четких сроков поставок. Байден не хочет делиться с Зеленским ракетами ATACMS, потому что у армии США их и без того не более 3 тысяч штук. У Германии, Польши, Франции, Испании и т.д. ситуация с запасами вооружений еще хуже. Кроме того, Штаты и Великобритания не хотят, чтобы их ВПК нес большой репутационный ущерб, как это случилось с немецкими оружейниками после того, как выяснилось, что немецкие "Леопарды" горят ничуть не хуже, чем их "предки" из числа "Пантер" и Тигров", и не спешат поставлять свою военную технику ВСУ.

Вот и получается, что США и другие союзники Украины на Западе не в силах выполнить свои обещания, но, поскольку им срочно необходимы хоть какие-то результаты, гонят через Зеленского ВСУ на оборонительные позиции российской армии, истощая и без того не самые богатые запасы вооружений ВСУ. Которые вряд ли будут ими восполнены.