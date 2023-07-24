Российские Вооруженные Силы нанесли групповой удар по местам, где готовились диверсии. Фото: REUTERS

14 атак отражено на Донецком направлении

«Южная» группировка войск на Донецком направлении отразила 14 атак противника в ДНР, где противник потерял до четырех рот, шесть бронемашин, 24 автомобиля, две американские артсистемы М777 и САУ «Гвоздика», три склада боеприпасов 22-й, 24-й и 54-й мехбригад ВСУ в Спорном, Дзержинске и Ступочках в ДНР. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении отбила 6 атак противника в Нововодяном и Кармазиновке в ЛНР, уничтожила склад боеприпасов 95-й ДШБ ВСУ, более 130 боевиков, 10 бронемашин, четыре пикапа, САУ «Акация», две гаубицы Д-30 и Д-20. Группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении отразила наскоки ВСУ в Новомихайловке и в Старомайорском, а на Запорожском направлении отбиты две атаки врага в Работино. Нивелирован склад боеприпасов 105-й бригады теробороны в Новоивановке, свыше 160 националистов, семь танков «Leopard», 10 американских БМП Bradley, пять автомобилей, артсистема М777, гаубицы «Мста-Б» и Д-20. «Западная» группировка войск на Купянском направлении вывела из строя более взвода , три бронемашины, три автомобиля, САУ «Гвоздика». На Херсонском направлении отправили во тьму два взвода, две бронемашины, 9 автомобилей, и склад боеприпасов ВСУ в Змиевке. Поражены три пункта управления 47-й, 66-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а в Малой Токмачке - склад горючего 33-й мехбригады ВСУ. ВКС России в Веролюбовке в ДНР сбили Су-25 ВСУ. Силы ПВО перехватили снаряд РСЗО HIMARS, крылатую ракету Storm Shadow и 28 БПЛА незалежной.

Групповой удар достиг цели

Минувшей ночью российские Вооруженные Силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против нашей страны с применением безэкипажных катеров, а также по местам их изготовления. А были эти места в районе города Одесса. На пораженных объектах находились также иностранные наемники. Все цели уничтожены. Креста на них не было, а в перекрестье прицела попали

Русскую спортсменку, выступающую за Кипр, хейтят украинцы

Елена Куличенко, победившая на молодежном чемпионате Европы в 2023 году в прыжках в высоту под флагом Кипра, поделилась ощущениями после победы: «От русских — ноль негатива, только поздравляли. Много было хейта от украинцев и европейцев. Не ожидала. Люди узнавали, что я из России и писали, что это не честно, русских не просто так забанили, чтобы они потом переходили за другие страны выступать, и желали мне смерти». В 2021-м Куличенко сменить российское спортивное гражданство на кипрское. При том живает и учится она в США. 17 июля она одержала победу на молодежном чемпионате Европы-2023 по легкой атлетике в финском Эспоо. Киприоты ликуют, украинцы рвут редеющие от стресса волосы.

Беженку из Незалежной возмутили русские надписи о дружбе в пражском метро

Издание Lidovky сообщает, что украинская беженка едва не сошла с ума, обнаружив русскоязычные надписи и советскую символику на станции «Андел» в пражской подземке. Она в истеричной форме призвала местные власти убрать «вот это все». Беженку из незалежной шокировало то, что она «прочитала на русском языке в метро одружбе между Москвой и Прагой». Зарвавшейся хуторянке дали отлуп. В Пражском транспортном предприятии указали, что флаг СССР, серп и молот и надписи - часть интерьера станции, это история метро, города и республики. Схожий ответит дали в мэрии чешской столице. Остается исполнить украинскую Анну Каренину и хоть на день войти в историю - пражской криминальной хроники.

Украинские военкомы косят от мобилизации

Фиктивную инвалидность оформил себе украинский военком Мелитопольского района, который базируется в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Лихому офицеру это понадобилось, чтобы избежать собственной мобилизации на фронт. Подполковник Александр Лушников с началом спецоперации бежал на подконтрольную ВСУ территорию и сразу подготовил комплект фиктивных документов об инвалидности второй группы. Характерно, что также поступил и военком по самому городу Запорожье. Мудрее их всех поступил бывший военком Одесской области Евгений Борисов, против которого возбудили уголовное дело в злоупотреблении служебным положением, но он успел покинуть незалежную. Наверное, как Ося Бендер, бежал через румынскую границу с золотым подносом.

Ставка Запада на мужество и смекалку украинцев не оправдалась

The Wall Street Journal (WSJ) сообщает, что ставка Запада на то, что «мужество и находчивость» украинцев в борьбе с коварной Москвой однажды перевесит отсутствие «должной подготовки и нехватку вооружений» - и это вызывает на западе от Дунаыя большое разочарование. При том, западные чиновники знали, что ВСУ отчаянно не хватает навыков и оружия, начиная от снарядов и заканчивая боевыми самолетами. Но в Брюсселе и Вашингтоне тупо надеялись, что украинцам и без этого удастся вытеснить российские войска. Ошиблись. Как всегда. Эксперты все чаще называют мирные переговоры с Россией единственным выходом для Украины. Поздновато.

Покушение на мэра города Алешки

Владимир Василенко, пресс-секретарь главы Херсонской области Владимира Сальдо, сообщил, что ВСУ готовили покушение на мэра города Алешки Георгия Журавко. Василенко сообщил: « ВСУ нанесли удар по дому Журавко в тот момент, когда его не было в здании. Дом разрушен». Специалисты обнаружили на месте удара фрагменты ракеты американской РСЗО «хаймарс». Ранее глава администрации Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, украинские военные пытались нанести два удара, но получили ложные сведения о месте проживания Леонтьева и запустили ракеты не туда. Не слишком находчивые украинские военные, несмотря на все надежды Запада.

На Украине дерутся из-за песен на русском языке

Издание «Страна» сообщает, что в Белой Церкви в Киевской области произошла драка из-за прослушивания песни на русском языке. Одна компания людей слушала песню «На теплоходе музыка играет», другой это не понравилось. Участники драки с обеих сторон, по информации издания «Клименко тайм», получили телесные повреждения средней тяжести. И где же тот военком, что привлечет драчунов на фронт? Похоже, проходит по очередному уголовному делу.