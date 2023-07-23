На день дачника дари — календари!

В самый разгар лета, 23 июля в России отмечается День дачника. Фото: Артем КИЛЬКИН

В самый разгар лета, 23 июля в России отмечается День дачника. Для нас это особенный праздник. Миллионы россиян отдыхают на даче от городской суеты. Для многих дача - это возможность насладиться природой, отвлечься от повседневных проблем. И это локация для отпуска, место, откуда не хочется уезжать.

И какой-же праздник без подарка? На День дачника можно смело дарить невероятно красивые календари от «Комсомольской правды». Ведь на даче тоже нужен календарь. Тем более красивый. Ведь мы превращаем наши дачи в комфортное место отдыха и окружаем себя красивыми вещами, потому что, создавая атмосферу уюта и эстетического наслаждения, мы улучшаем свое эмоциональное состояние.

«Комсомольская правда» выпустила серию потрясающе красивых календарей на 2024 год. И это не просто календари, это прекрасное настроение на целый год!

Календарь "Волшебный год на лесных дорожках" 2024

Волшебный год на лесных дорожках

Почувствуйте магию природы на сказочной прогулке! Календарь от автора бестселлера «Истории волшебного леса» Елены Тын напомнит о природной магии и подарит потрясающее настроение на каждый месяц года.

В полях, лесах, на берегах тихих озер и журчащих рек постоянно случаются чудеса. Они прячутся в корзинках с ягодами, под шляпками грибов, танцуют в солнечных лучах среди елей, серебрятся инеем и шелестят снежинками. Каждый месяц таит особенное волшебство, и чтобы его почувствовать, нужно лишь прислушаться, внимательно посмотреть, ощутить ароматы и прикоснуться к коре, траве и прохладной воде.

Календарь "По любви" 2024

По любви

Великолепный подарок себе и тем, кого вы любите календарь от автора бестселлера «Жизнь как праздник» Катерины Каплар. Это про любовь к жизни, к родному дому.

Любите каждый день, каждое время года. Находите красоту во всем. Ищите подснежники, собирайте ягоды, грибы, готовьте яблочные пироги и кружевные блинчики, встречайтесь с близкими и накрывайте столы! Пусть каждый день будет прекрасным и волшебным для вас!

Календарь "Королева кухни" 2024

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Королева кухни

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Самый вкусный календарь от автора кулинарных бестселлеров Елены Обуховой - праздник каждый день! Почувствуйте себя королевой обедов, царицей пирогов, императрицей десертов. Самые лучшие рецепты. Счастье на кухне и в доме на весь год обеспечено. Мы пробовали и знаем, что вкуснее не бывает!

Календарь "В гостях у леса" 2024

В гостях у леса

Чудесное путешествие по лесным тропинкам и северным болотам вместе с Наташей Савиловой, автором популярного блога lesnoj.veresk. Череда праздников природы от Имболка до Йоля — по Колесу года, сквозь зимнюю стужу, весеннее возрождение, летний зной и волшебную осень. Влюбляйтесь в каждый месяц, замечайте очарование в каждом дне, вдохновляйтесь природой и радуйтесь течению жизни.

Остановитесь, прислушайтесь к себе. Впустите чудеса в свой дом и в свою жизнь!

"Ботанический календарь" 2024

Ботанический календарь

Этот календарь как дань красоте нашего мира. Наполненный удивительными растениями и насекомыми, он освежит любой интерьер. Вы сможете разглядеть растения и насекомых в мельчайших подробностях. Сколько волшебства можно найти в одной веточке или букашке, и все это вокруг нас каждую минуту живет свой совершенной жизнью. Наслаждайтесь каждым сезоном, и пускай календарь от акварелиста, члена ботанических сообществ художников России и Англии Лизы Волгиной приносит светлые чувства гармонии бытия, ведь каждая картина наполнена любовью к жизни.

Календарь "Самая красивая страна" 2024

Самая красивая страна

Уже 5 лет Алексей Скалин (alexskalin), фотограф и блогер, путешествует по России и снимает проект про красоту и уникальность нашей страны. В этом календаре собрана лишь малая часть мест, которые мне удалось Алексею. Пусть красота этих удивительных фотографий вдохновляет вас и делает счастливыми. Откройте для себя Россию. Возможно, вы захотите отправиться в главное приключение всей жизни. До встречи в путешествии!

«Календарь Добра» 2024

Календарь добра

Лучшее, что мы можем подарить близким, — это хорошее настроение. Трогательные зверушки от известной художницы Елены Баренбаум (eve_farb) никого не оставят равнодушным и помогут улыбнуться даже в самый пасмурный день. «Календарь добра» — подарок, который будет радовать все 12 месяцев!

Наши календари – прекрасный подарок как для себя, так и всех, кого вы любите и кому желаете счастья!