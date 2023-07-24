Каньон закрыт, в Венецию за деньги: как власти разных стран борются с толпами туристов

У самых популярных достопримечательностей мира туристический конвейер не останавливается ни днем, ни ночью. Фото: Getty Images

Еще буквально вчера туристов во всем мире считали чуть ли не главными кормильцами, а туризм как таковой - одной из основных статей дохода бюджета.

Но что-то вдруг неожиданно поменялось, и во многих странах все чаще и чаще стали считать туристов настоящей угрозой: защитники прав животных обвиняют их в нанесении ущерба дикой природе, археологи - в вандализме. Кое-где против туристов ополчились полицейские - мол, шума от них много, вопросы задают нелепые, ведут себя непристойно, объясняются на местных наречиях с трудом, словом, отвлекают от охраны порядка.

Появился даже новый термин - овертуризм, то есть чрезмерное увеличение количества туристов, негативно влияющее на отдельные города, регионы и страны. И то тут, то там местные власти из-за овертуризма стали вводить разнообразные ограничения. А потратившиеся на поездку люди внезапно узнают, что не смогут оказаться в музее или парке, который намеревались посетить, или позагорать на пляже.

УЖ СЛИШКОМ ИХ МНОГО

Далекие поездки стали еще более доступны благодаря сразу нескольким факторам. Во-первых, с развитием новых технологий подготовка к путешествиям стала необычайно простой: всего лишь несколько кликов на смартфоне, и выбран маршрут, забронирован перелет, найден оптимальный вариант размещения. Еще одна причина, способствующая овертуризму, - своеобразная гигантомания: с круизных лайнеров, заходящих в порты, сегодня одномоментно могут спуститься до 6000 пассажиров, а с борта только одного «Боинга» - полтысячи человек. Столь быстрых и массовых перемещений людей человечество раньше не знало! До кучи виноватыми объявили и соцсети: мол, начитавшись постов того или иного блогера, народ валом валит туда, где к наплыву туристов не были готовы.

Туристы в Венеции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВАС ТУТ НЕ ЖДУТ!

Первыми с овертуризмом стали бороться в Европе. Амстердам, Венеция, Барселона ежедневно принимают количество туристов, в десятки раз превышающее население этих городов. Местным властям все это надоело, и под давлением горожан они стали ограничивать количество и права заезжих отпускников: в барселонский парк Гуэля теперь пускают по предварительной записи; за право приехать в Венецию иностранцам отныне необходимо платить специальный налог; голландцы же вообще покусились на святое и ограничили время работы заведений знаменитого квартала красных фонарей.

КТО ВИНОВАТ?

Государственные мужи своих ошибок признавать не хотят и валят все на туристов. Филиппинские власти еще пару лет назад кланялись в ножки каждому блогеру, приезжавшему на остров Боракай. Красоты тамошних пляжей стали известны во всем мире, и народ рванул отдыхать на Боракай. Филиппинцы с удивлением узнали, что иностранцам тоже иногда нужны и туалет, и даже душ. Водоочистные сооружения Боракая на лавину мыльной воды и прочих стоков не были рассчитаны, и все потекло в море. Чему обрадовались водоросли, начавшие бурно цвести. Некогда прозрачные лагуны Боракая превратились в смердящие болота.

Красоты тамошних пляжей стали известны во всем мире, и народ рванул отдыхать на Боракай. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БУДЬТЕ ГОТОВЫ!

Пока суть да дело, с овертуризмом борются на местном уровне. И если вы в ближайшее время намереваетесь отправиться в путешествие, знайте, что в некоторых городах и странах уже действуют строгие меры, ограничивающие число путешественников.

В австрийском Гальштате, славящемся своими пасторальными видами, ограничен въезд экскурсионных автобусов. Восьми сотням жителей городка надоели десятки тысяч туристов, приезжающих к ним ежедневно.

На Галапагосские острова, входящие в состав Эквадора, туристам-индивидуалам въезд закрыт. Разрешение выдается только тем, кто нанял лицензированного местного гида.

Бронируя средиземноморский круиз с заходом на греческий остров Санторини, имейте в виду: в день власти Санторини разрешают ступать на землю только 8 тыс. пассажирам.

в день власти Санторини разрешают ступать на землю только 8 тыс. пассажирам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если, послушав песню Джастина Бибера «Я покажу тебе», вы все еще надеетесь увидеть исландский каньон Фьядрарглюфур, то знайте, что ваша мечта не осуществится. Поклонники

Бибера, придя в восторг от его клипа, снятого на Фьядрарглюфуре, тысячами приехали в Исландию. И нанесли девственной исландской природе такой ущерб, что власти от греха подальше просто закрыли доступ к этому каньону.

Оказавшись в индийской Агре и потеряв дар речи от красоты Тадж-Махала, знайте, что на молчание вам отводятся три бесплатных часа. Потом последует штраф за то, что вы слишком долго осматриваете этот комплекс.

СПОРНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

К борьбе с овертуризмом подключилась и Всемирная туристская организация (UNWTO), являющаяся специализированным подразделением ООН. Ее эксперты представили ряд рекомендаций, которые, по их мнению, хоть как-то помогут разгрузить некоторые направления, избавив их от овертуризма.

Первым делом рекомендуется выбирать более экологичные варианты путешествий, например, останавливаться в домах местных жителей, а не в больших гостиницах. В ООН считают, что местные жители не так ориентированы на получение прибыли, как на заботу о чистоте своих населенных пунктов. Спорное, безусловно, суждение…

Предлагают эксперты забыть о многочисленной туристической Мекке - Париже, Нью-Йорке, Иерусалиме - и выбирать что-то малопопулярное и малоизвестное большинству туристов. При этом альтернативы почему-то не называются. Сложно, стоит признать, найти на карте мира второй Санкт-Петербург или еще одну Долину пирамид.

«Путешествуйте в межсезонье!»: не самый практичный совет для тех, кого пытаешься уговорить отправиться на Карибы в сезон ураганов или побродить по промозглым лондонским улочкам всегда дождливой там осенью.