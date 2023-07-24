Россияне назвали, какими российскими продуктами и товарами можно гордиться

Вопрос дня: Что еще мы научились делать хорошо сами? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Павел Вандышев, заместитель директора Центра имени Гамалеи:

- Россия стала обладателем собственных технологий производства лучших вакцин. Мы сегодня можем не только обеспечить вакцинами себя, но и поставлять наиболее востребованные биопрепараты на любые внешние рынки. И тому уже есть примеры. Вот, скажем, вакцины для профилактики гриппа «Ультрикс Квадри» и от коронавируса - «Спутник V». При правильном подходе Россия вообще может стать мировым лидером в области производства вакцин, включенных в национальные календари различных стран.

Сергей Марков, политолог:

- Военную технику в части ПВО точно делаем лучшую в мире. Еще специализированную автомобильную технику, например пожарную. И атомные станции - лучше наших точно нет.

Сергей Цеков, сенатор от Крыма:

- Сделали один из лучших в мире аэропорт Симферополя - великолепно выполнили все сами. Технологии выращивания и сбора зерновых. А самый уникальный пример - мы хорошо показали, как готовы строить в кратчайшие сроки мостовые сооружения. Крымский мост. Все говорили, что Россия такими технологиями не обладает, а мы построили.

Андрей Туманов, глава «Садоводов России»:

- Лучше всего наша электронная система банковских переводов. Такой системы нет нигде в мире. В Америке этого и близко нет, и в Израиле этого нет. Когда оттуда приезжают в Россию, все поражаются. Еще у нас уникальные кабачки. Их всегда настолько много, что кабачок - это показатель того, сколько у вас друзей (друзья друг другу их активно дарят).

Валерий Катышев, экс-глава города Буй, Костромская область:

- Продукты отличные в России научились делать точно. Не только хорошие молочные, но и отличные мясные. Знаю, многие из Москвы приезжают за ними к нам в Кострому. И на сырной бирже даже очереди возникают, где две трети - это туристы из Москвы.

Виктор Бережной, программист:

- На первый взгляд смешно, но во всем мире знают наших айтишников и хакеров. Компьютерные игры и антивирусы. Это значит, что мы в области айтишной сильны, даем нередко прикурить другим странам, и слава богу!

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