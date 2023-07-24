Анекдоты: За каждым нервным тиком прячется увлекательная история

- А почему бы не сделать весь самолет из материала, из которого делают черный ящик?!

* * *

- Хватит, хватит! Я больше не могу! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Вася, молчи! Ха-ха-ха!

- А вот еще такой закон…

* * *

Что русскому хорошо, то Минздрав запрещает.

* * *

- Я совсем не понимаю это современное искусство.

- Да нет ничего проще. Если произведение можно обойти вокруг, то это скульптура. А если висит на стене - значит, картина.

* * *

Учитель труда доказал: шуруп, забитый молотком, держится гораздо крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.

* * *

- Это правда, что Шлему посадили?

- Да.

- Вот лгун! А мне писал, что поехал к брату на два года.

- Он не врет: брата посадили еще раньше.

* * *

- Доктор, у моей жены ларингит - она потеряла голос.

- Боюсь, что я не смогу ее вылечить.

- Понимаю, понимаю... Очень вам признателен!

* * *

- Мальчик, как тебя зовут?

- Мурзик.

- Серьезно?!

- Папа с детства котенка хотел…

* * *

- Гады, кто сожрал мою жену?! - кричал Иван-царевич на французском корпоративе...

* * *

На собеседовании мне сказали:

- Для нашей компании вы несколько старомодны. Хотя лапти у вас красивые!

* * *

Медведи, которые перед спячкой едят подбродившую малину, просыпаются в берлоге у бывшей.

* * *

У нас в магазине ввели кассу самообслуживания. Теперь возле нее всегда дежурят три человека: старший кассир с ключом, чтобы отменять неправильно введенную цену, техник, ибо касса часто выходит из строя, и охранник, чтобы никто ничего не спер.

* * *

Возвращается футболист после матча довольный домой:

- Я забил!

Жена, лениво перелистывая журнал мод:

- На что в этот раз?

* * *

С утра моешься подогретой водой в тазике. Зато потом весь день - брифинги, диджитал, интеграция бизнеса в технологии XXI века.

* * *

- Смотрел вчера соревнования по бодибилдингу.

- Среди мужчин или женщин?

- Да хрен поймешь!

* * *

Почему есть торт «Наполеон», но нет торта «Суворов»? Потому что его ни разу не замесили.

* * *

Британские ученые провели опыты с алкоголем. Оказалось, что водка со льдом вредит почкам, ром со льдом вредит печени, джин со льдом вредит сердцу, виски со льдом вредит мозгу.

Оказывается, этот чертов лед невероятно вреден!