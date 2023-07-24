Анекдоты: За каждым нервным тиком прячется увлекательная история

- А почему бы не сделать весь самолет из материала, из которого делают черный ящик?!
* * *
- Хватит, хватит! Я больше не могу! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Вася, молчи! Ха-ха-ха!
- А вот еще такой закон…
* * *
Что русскому хорошо, то Минздрав запрещает.
* * *
- Я совсем не понимаю это современное искусство.
- Да нет ничего проще. Если произведение можно обойти вокруг, то это скульптура. А если висит на стене - значит, картина.
* * *
Учитель труда доказал: шуруп, забитый молотком, держится гораздо крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
* * *
- Это правда, что Шлему посадили?
- Да.
- Вот лгун! А мне писал, что поехал к брату на два года.
- Он не врет: брата посадили еще раньше.
* * *
- Доктор, у моей жены ларингит - она потеряла голос.
- Боюсь, что я не смогу ее вылечить.
- Понимаю, понимаю... Очень вам признателен!
* * *
- Мальчик, как тебя зовут?
- Мурзик.
- Серьезно?!
- Папа с детства котенка хотел…
* * *
- Гады, кто сожрал мою жену?! - кричал Иван-царевич на французском корпоративе...
* * *
На собеседовании мне сказали:
- Для нашей компании вы несколько старомодны. Хотя лапти у вас красивые!
* * *
Медведи, которые перед спячкой едят подбродившую малину, просыпаются в берлоге у бывшей.
* * *
У нас в магазине ввели кассу самообслуживания. Теперь возле нее всегда дежурят три человека: старший кассир с ключом, чтобы отменять неправильно введенную цену, техник, ибо касса часто выходит из строя, и охранник, чтобы никто ничего не спер.
* * *
Возвращается футболист после матча довольный домой:
- Я забил!
Жена, лениво перелистывая журнал мод:
- На что в этот раз?
* * *
С утра моешься подогретой водой в тазике. Зато потом весь день - брифинги, диджитал, интеграция бизнеса в технологии XXI века.
* * *
- Смотрел вчера соревнования по бодибилдингу.
- Среди мужчин или женщин?
- Да хрен поймешь!
* * *
Почему есть торт «Наполеон», но нет торта «Суворов»? Потому что его ни разу не замесили.
* * *
Британские ученые провели опыты с алкоголем. Оказалось, что водка со льдом вредит почкам, ром со льдом вредит печени, джин со льдом вредит сердцу, виски со льдом вредит мозгу.
Оказывается, этот чертов лед невероятно вреден!