65-летний Дольф Лундгрен женился на молодой норвежке

Благодаря союзу с Эммой Дольф буквально преобразился: ну кто скажет, что этот крепкий парень серьезно болен и ему уже 65? Фото: СОЦСЕТИ

Наверняка злопыхатели уже отметили тот факт, что фитнес-инструктор из Норвегии Эмма Крокдаль тянет даже не на дочь, а скорее на внучку знаменитого голливудского актера и спортсмена (Лундгрен был чемпионом Европы по карате в начале

80-х). Впрочем, поклонники брутального скандинава наверняка за него порадовались: мол, есть еще порох в пороховницах. С учетом того, что Дольф уже много лет борется с онкологией (речь о раке почки), каждая положительная новость вселяет в фанатов надежду на то, что их кумир выйдет из этой схватки победителем. И поможет ему в этом именно Эмма, которая рядом с Дольфом уже несколько лет.

Обручились они еще в 2020-м, а недавно сыграли наконец свадьбу - церемония прошла на принадлежащей Лундгрену вилле на греческом острове Миконос. Для Лундгрена, за плечами которого немало громких романов (в частности, он был любовником известной певицы Грейс Джонс), это второй брак. С предыдущей супругой Аннет актер развелся 12 лет назад, у пары две взрослые дочери - Ида и Грета.

Напомним, кинокарьера Лундгрена началась в 1985 году в бондиане: в картине «Взгляд на убийство» он сыграл киллера. Ну а самая известная его роль, конечно же, была сыграна в ленте «Рокки IV», где он сражался с Сильвестром Сталлоне в образе советского боксера Ивана Драго (в 2018-м артист вновь сыграл Драго в фильме «Крид 2»).