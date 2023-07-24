Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев: «Герои СВО помогают нам в воспитании молодежи патриотами своей Родины»

Губернатор Сергей Цивилев принял участие в пленарном заседании форума ветеранов СВО. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Москве в Музее Победы с 20 по 21 июля прошли форум «Справедливость. Забота. Уважение». В мероприятии приняли участие 150 ветеранов специальной военной операции со всей страны, представители федеральных и региональных органов власти, общественных объединений и патриотических движений. Его организатором выступил Государственный фонд «Защитники Отечества», созданный по указу президента Владимира Путина.

В обращении к участникам форума глава государства подчеркнул: забота о ветеранах СВО является сегодня одной из главных задач нашего общества.

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

«Очень важно, что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищают Россию и с честью выдержали фронтовые испытания, включаются сегодня в активную общественную деятельность, в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтерских проектов и инициатив. Задача государства и общества - создавать для этого все условия», - зачитал обращение Владимира Путина начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

В форуме принял участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. По словам главы сибирского региона, областные власти работают в плотном контакте с социальными координаторами фонда «Защитники Отечества». Совместными усилиями помощь ветеранам СВО и семьям погибших бойцов удалось вывести на такой уровень, когда ни один их запрос не остается без внимания.

«И сами наши герои помогают нам - прежде всего в воспитании молодежи патриотами своей Родины. У нас в Кузбассе есть проект «Дважды победители» - как деды и прадеды, сражавшиеся с фашизмом в 1941-1945 годах и ковавшие экономическую мощь нашей страны после Победы, они возвращаются с фронта и здесь вновь трудятся на благо Отчизны», - подчеркнул Сергей Цивилев.

На форум в Москву из Кузбасса приехал ветеран боевых действий Алексей Савин. Герой спецоперации награжден двумя медалями «За отвагу» и медалью «За боевые отличия». Алексей служил в воздушно-десантных войсках, и когда встал вопрос о защите Донбасса, не раздумывая, пошёл добровольцем в зону спецоперации. После ранения Савин прошел реабилитацию и теперь как волонтёр помогает военнослужащим, вернувшимся с передовой. С прошлого года он занимается координацией ветеранского движения Кузбасса и взаимодействием приехавших из зоны СВО бойцов с региональными органами власти. Алексей также активно участвует военно-патриотическом воспитании молодежи.

В ходе форума его участники обсудили важные для ветеранов СВО вопросы: реабилитацию вернувшихся из зоны спецоперации бойцов, их социальную адаптацию, переобучение и трудоустройство, активное вовлечение в патриотическое воспитание молодежи. Кроме того, на форуме была представлена Ассоциация ветеранов специальной военной операции.

В Кузбассе филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» начал работу с 1 июня. Под отделение фонда региональные власти выделили одно из новых зданий Квартала Юстиции в Кемерове. В просторном помещении площадью около 400 квадратных метров разместились юридическая служба, служба занятости, социальный МФЦ, медико-социальная экспертиза, психолог. Здесь же организован пункт проката средств реабилитации, демонстрационная комната с реабилитационным оборудованием, детская игровая, библиотека и холл для отдыха и общения.

Подразделения фонда открываются в каждом муниципалитете Кузбасса на базе центров соцзащиты. Социальные координаторы постоянно поддерживают контакт с ветеранами СВО и семьями погибших бойцов. Сотрудники фонда отвечают за профориентацию, обучение и трудоустройство бывших военнослужащих, санаторно-курортное лечение, медицинскую и социальную реабилитацию, оказание психологической помощи, обеспечение лекарствами.

Одна из важных задач фонда - забота об участниках спецоперации, получивших ранения на фронте. В Кузбассе разрабатывается комплексная программа медико-социальной и психологической реабилитации инвалидов - система «единого окна» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Эта программа будет распространена и на участников спецоперации. Еще одно направление – обеспечение ветеранов СВО современными протезами. В Кемерове по инициативе губернатора Сергея Цивилева открылся филиал Московского протезно-ортопедического предприятия. Еще один филиал работает в Новокузнецке.

С начала спецоперации в Кузбассе разработали большой пакет мер поддержки военнослужащих и членов их семей. В числе мер помощи - программа индивидуального наблюдения беременных жен, специально подготовленные по программе института имени Сербского психологи, бесплатное питание для школьников и студентов, бесплатное образование в вузах и колледжах и многое другое.