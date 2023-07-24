ФСБ запретила проход сухогрузу со следами взрывчатки под Крымским мостом

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В ФСБ России заявили, что в целях предотвращения террористических и диверсионных акций, обеспечения безопасности мореплавания ФСБ России проводится комплекс контрольно-проверочных мероприятий в отношении следующих через Керченский пролив судов. Пограничники досматривают все суда, что заходят в российские территориальные воды. Недавно, в одном из таких нашли следы взрывчатых веществ, которые могли использовать для совершения терактов.

- 22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила. Выявлены также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза, - заявили в ФСБ России.

Оперативным путем сотрудники ФСБ России установили, что в конце мая судно находилось в украинском порту Килия. А в июле в турецком порту Тузла была осуществлена полная смена судовой команды, состоявшей из 12 граждан Украины, и изменено название сухогруза.

В ведомстве отметили, что все эти обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины. Отметим, что сигналы о том, что под прикрытием «зерновой сделки» на Украину и территориальные воды России доставляется взрывчатка и оружие уже были.

Можно лишь предположить, что трюмы этого сухогруза могли заполнить взрывчаткой, чтобы сделать из него огромную бомбу и взорвать под Крымским мостом.

ФСБ России подчеркнули, что было принято решение о запрете прохода данного судна под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря России.