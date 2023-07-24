Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко открывают города России в новом тревел-шоу в VK Видео

В новом шоу импровизаторы заключат между собой пари и отправятся в путешествие по России, чтобы найти самые необычные места и ответить на главные вопросы: «Чё делаем? Куда идём?». Каждый ведущий должен обнаружить в новом городе место, которое удивит остальных. Это могут быть гастрономические, спортивные, архитектурные локации или другие неординарные и самобытные точки города. Ограничения только в фантазии участников шоу. В конце каждой поездки комики будут разыгрывать подарки среди подписчиков.

В рамках проекта импровизаторы найдут и посетят необычные локации по всей России. Первой точкой назначения станет Тула. В выпусках к импровизаторам присоединятся местные блогеры, авторы и фотографы.

Арсений Попов, один из ведущих нового проекта:

«Любое тревел-шоу подразумевает, что человек не выходя из дома может путешествовать. И я уверен, что наш проект даст зрителю то, что даёт любое тревел-шоу. Плюс наш нестандартный подход и наша фишка как импровизаторов откроют даже знакомые людям города с новой стороны».

Дмитрий Позов, один из ведущих нового проекта:

«Надеюсь, что зрителям понравится вместе с нами виртуально путешествовать. А ещё лучше, если они после просмотра наших выпусков решат сами прокатиться по локациям, в которых бывали мы».

Справочная информация

«Чё делаем? Куда идём?» — это история-путешествие с друзьями, где есть место приключениям, внезапным знакомствам, еде на заправках и искренним эмоциям. Новое тревел-шоу «Чё делаем? Куда идём?» доступно эксклюзивно в VK Видео.

Помимо проекта «Чё делаем? Куда идём?», на платформе VK Видео выходит линейка эксклюзивного контента VK Видео Originals. В неё входят «Кстати» с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым, музыкально-психологическое шоу Дмитрия Диброва «Сессия», безумные челленджи от КЛИККЛАК в шоу «Офисные игры», LAB с Антоном Беляевым. Эти шоу можно посмотреть в официальном сообществе VK Видео.