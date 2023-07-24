«Так много тусовался, что не смог выйти из номера»: Названы возможные причины госпитализации Джонни Деппа

Член группы Hollywood Vampires назвал алкоголь причиной госпитализации Джонни Деппа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джонни должен был выступать с концертом в Будапеште, но не смог выйти на сцену. Как сообщает таблоид Blikk, Деппу стало плохо, он потерял сознание прямо в номере, и в результате его госпитализировали.

Джонни пропустил саундчек перед концертом, одно никто из музыкантов и администрации группы не придал этому значения — Депп делал так и раньше.

Затем самочувствие 60-летней звезды так ухудшилось, что он даже не смог выйти из номера отеля.

«Джонни так много тусовался, что даже не смог выйти из номера. В итоге ему стало настолько плохо, что пришлось даже вызвать врача прямо в номер — чтобы понять, не стало ли причиной резкого ухудшения состояния что-то более серьезное, чем просто злоупотребление…», — сообщил член группы Hollywood Vampires.

Менеджмент группы сообщил, что выступление пришлось отменить по непредвиденным обстоятельствам.

Тем временем, появилось видео, на котором Депп распивает спиртное как раз в то время, когда он должен был находиться на чеке.

Очень похоже на то, что Джонни перебрал с алкоголем, который, по слухам, смешал с вредными веществами, а так как уже не мальчик (60 лет все-таки отметил в июне), то его организм просто не выдержал.

О том, что голливудский красавчик любит выпить и погулять, известно давно. Кстати, название группы Hollywood Vampires также отсылает к питейному заведению, существовавшему в 1970 годы.