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Звезды24 июля 2023 8:05

«Так много тусовался, что не смог выйти из номера»: Названы возможные причины госпитализации Джонни Деппа

Член группы Hollywood Vampires назвал алкоголь причиной госпитализации Джонни Деппа
Ольга РОДИНА
Член группы Hollywood Vampires назвал алкоголь причиной госпитализации Джонни Деппа

Член группы Hollywood Vampires назвал алкоголь причиной госпитализации Джонни Деппа

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джонни должен был выступать с концертом в Будапеште, но не смог выйти на сцену. Как сообщает таблоид Blikk, Деппу стало плохо, он потерял сознание прямо в номере, и в результате его госпитализировали.

Джонни пропустил саундчек перед концертом, одно никто из музыкантов и администрации группы не придал этому значения — Депп делал так и раньше.

Затем самочувствие 60-летней звезды так ухудшилось, что он даже не смог выйти из номера отеля.

«Джонни так много тусовался, что даже не смог выйти из номера. В итоге ему стало настолько плохо, что пришлось даже вызвать врача прямо в номер — чтобы понять, не стало ли причиной резкого ухудшения состояния что-то более серьезное, чем просто злоупотребление…», — сообщил член группы Hollywood Vampires.

Менеджмент группы сообщил, что выступление пришлось отменить по непредвиденным обстоятельствам.

Тем временем, появилось видео, на котором Депп распивает спиртное как раз в то время, когда он должен был находиться на чеке.

Очень похоже на то, что Джонни перебрал с алкоголем, который, по слухам, смешал с вредными веществами, а так как уже не мальчик (60 лет все-таки отметил в июне), то его организм просто не выдержал.

О том, что голливудский красавчик любит выпить и погулять, известно давно. Кстати, название группы Hollywood Vampires также отсылает к питейному заведению, существовавшему в 1970 годы.

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