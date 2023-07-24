Смена «Историко-культурное наследие» завершилась на форуме «Истоки»

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За время смены молодые историки, преподаватели, архивисты, реконструкторы и поисковики узнали больше об эпохе Александра Невского, Петра I, Александра I, познакомились с историей Псковской области и Псково-Печерского монастыря.

- Драматические события XX века приводили к тому, что мы много раз отказывались от нашей прошлой истории и культуры. Сейчас пришло время, когда мы вспоминаем, кто мы и за что должны бороться. Многие ребята, которые приехали на форум, пытаются найти ответ на этот вопрос. Они все стремятся к чему-то высокому, чистому укоренённому в опыте наших предков. В рамках программы форума они посещают древние храмы, монастыри, общаются со священниками, семинаристами и узнают о содержании православной веры. Задают волнующие вопросы из их современной жизни и получают ответы на них. После этого многие отмечают, что посещение форума «Истоки», который проходит рядом с Псково-Печерским монастырём, стало для них началом новой жизни. Наверное, в этом и есть уникальность форумов. Ребята могут здесь прикоснуться к сокровищам нашей истории и культуры, включая её духовную составляющую. Причём всё это происходит очень по-доброму и ненавязчиво - рассказал иеромонах Анастасий (Байков)

О важности сохранения исторической правды заявил и главный редактор исторических парков «Россия – моя история» Александр Мясников:

- Человек должен ассоциировать себя с историей. Понимать, что наша настоящая жизнь основана на опыте предков, живших несколько тысяч лет назад. Каждый, кто родился в начале 2000-х не знает о своих 16 прямых предках. И это не по вине его родителей, а тех, кто рубил историю, летопись нашей страны. Несмотря на это, важно всё равно понимать, что наши кровные предки участвовали в великих войнах и сражениях, где Россия одерживала победу. И сейчас мы, благодаря им, живём в такой большой и могучей стране – отметил Александр Мясников.

Участники смены «Историко-культурное наследие» смогли вживую увидеть главные духовные символы региона: мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера, а также «Довмонтов меч» – псковскую святыню XIII века, меч знаменитого князя Довмонта-Тимофея.

В рамках образовательной программы участники заезда также смогли больше узнать об историческом значении Сталинградской битвы, получить знания из области музейного дела, информационной безопасности, киберправа, изучить особенности работы с социальными сетями. Кроме того, прошли две тренинговые сессии, на которых участники предлагали свои идеи по проектированию музейного пространства историко-культурного центра «Истоки».

- Очень радостно, что в этом году форум посетили ещё больше профильных участников. Даже спикеры отметили, что им понравилась такая аудитория начинающих профессионалов, экспертов. Они задавали сложные вопросы, выходили на открытый диалог, много обсуждали кулуарно в жилых блоках темы прошедших лекций. Также отмечу эффективную проектную работу. В рамках короткого промежутка времени участники смогли дать свои идеи и инициативы, которые помогут развитию форума, круглогодичного молодёжного историко-культурного центра «Истоки», - подчеркнул директор Молодёжного историко-культурного форума «Истоки» Борис Сынтин.

- Исторические знания человек способен постигать в любом возрасте, но общая картина представлений о прошлом формируется у большинства людей в молодости и на всю жизнь. Именно поэтому очень важно, как можно больше чаще разговаривать именно с молодыми людьми, и не просто разговаривать, а обсуждать с ними наиболее сложные вопросы отечественной и мировой истории. Таким образом вырабатывается чувство сопричастности к судьбам Отечества, которое не может не перейти в чувство уважения к его истории, - отметил заместитель директора Департамента науки и образования РВИО Денис Шполянский.

Организаторы форума: программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке Правительства Псковской области, Российского военно-исторического общества, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской Епархии Русской Православной Церкви, Псковского государственного университета. Оператор форума - ФГБУ «Роспатриотцентр».