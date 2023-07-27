Николай Черкасов: от пантомимы до Александра Невского

Актер Николай Черкасов в 1964 г. Фото: Петр Федотов/ТАСС

Он играл Александра Невского и Ивана Грозного, но самой важной его ролью стал режиссер в комедии «Весна» - именно по ней его запомнили миллионы зрителей. Было совершенно очевидно, что именно такой человек способен растопить замороженное сердце ученой женщины Любови Орловой. Но давайте вспомним и другие роли этого великого артиста.

Он должен был стать медиком - на этом настаивали его родители. Но накануне поступления в медицинский институт увидел на улице, как трамвай переехал человека. Кровь, слезы, вопли - и он понял, что медицина не его призвание.

Другой мечтой была актерская профессия, — и ей он с радостью отдался. Сначала он стал артистом массовки в театре - и его заметил Шаляпин: принял, поговорил, посоветовал слишком не выделяться, чтобы не затмевать его. После этого он поступил в институт сценических искусств.

Черкасов в фильме "Его превосходительство" (1927). Фото: kino-teatr.ru

Потом он играл Пата в пантомиме «Пат и Паташон». Очень медленно, но он шел к большим ролям. Ему предлагали мелочи - роль «длинного клоуна в цирке», «Шарля, парикмахера». И только в 1936 году, когда ему было тридцать с лишним, позвали сразу на две значительные роли: Паганеля в «Детях капитана Гранта» и профессора Полежаева в «Депутате Балтики».

"Дети капитана Гранта" (1936). Фото: kino-teatr.ru

И после этого всем стало ясно, кого они чуть не потеряли. Иначе не скажешь: Николай Черкасов был не клоуном, не эксцентриком (хотя сам поначалу так думал про себя), а гениальным драматическим артистом. У него три безупречные роли: Александр Невский, Иван Грозный (в фильмах Сергея Эйзенштейна) и Дон Кихот (в фильме Григория Козинцева). Проходят годы, но никто не может сыграть эти роли лучше. Как бы он блистательно сыграл дона Салину в «Леопарде» Лукино Висконти! Но не сложилось.

Роль Александра Невского. Фото: kino-teatr.ru

Роль кинорежиссера Громова, фильм "Весна" 1947 года. Фото: kino-teatr.ru

Черкасов был настолько хорошим актером, что даже не замечал свои роли в «проходных» фильмах. В его мемуарах нет ни слова про «Весну». В его мемуарах нет ни слова и про то, как он заступался за семьи заключенных. А один заключенный выбросил из окна вагона письмо с просьбой о помощи, надписанное «Черкасову», оно фантастическим образом дошло до актера, и он, будучи любимым Сталиным, спас этого зека…

Он - какое-то воплощение человеческого благородства. В своем последнем фильме, «Все остается людям», он играет очень умного умирающего ученого, который отрицает Бога и загробную жизнь. Он так и умирает в своем атеизме. Ну, ОК. Не знаю, мне бы хотелось встретиться с ним по ту сторону.