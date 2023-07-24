Мишустин назвал стратегическим приоритетом улучшение жизни в русской глубинке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума "Развитие малых городов и исторических поселений" на территории Дальневосточного федерального университета. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В понедельник Михаил Мишустин начал поездку по городам Дальнего Востока и Сибири. В дальневосточные турне Мишустин отправляется уже не первое лето подряд, однако во Владивостоке в должности премьера он еще не был. На этот раз именно Владивосток стал первым пунктом рабочей программы главы кабмина. Мишустин также посетит Улан-Удэ, Горно-Алтайск и Норильск.

Сразу после прилета во Владивосток Мишустин отправился на остров Русский, где расположен Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) - один из ведущих университетов России. Премьеру рассказали о планах развития ДВФУ, которые предусматривают строительство второй очереди кампуса. Новые общежития на 3000 мест позволят дополнительно привлечь абитуриентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас в университете учатся более 15 тысяч студентов из 80 регионов России и 3,5 тысячи иностранцев из 80 стран мира. Премьер пообщался со студентами, а также посмотрел, как проходит приемная кампания. В этом году ДВФУ примет более 4,5 тысячи абитуриентов на «бюджет» и около 2 тысяч - на платное отделение.

В кампусе университета в эти дни проходит форум «Развитие малых городов и исторических поселений». Мишустин осмотрел тематическую выставку и пообщался с выпускниками программы «Архитекторы.рф». Один из проектов был посвящен созданию комфортной городской среды для собак - специальных площадок для них. Мишустину идея понравилась. Он отметил, что 40% россиян держат различных домашних животных.

- Это интересно, прям неожиданно. Мне кажется, это творческий проект - доброе отношение к животным. Он очень перспективен, - сказал Мишустин, а потом поинтересовался у главы Приморья Олега Кожемяко и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, есть ли у них собаки. Кожемяко признался, что у него 5 собак: бигли, акита-ину и овчарка. А Трутнев, как оказалось, держит хасок. Услышав это, Мишустин обрадовался и попросил их поддержать строительство собачьих площадок.

Мишустину также представили проект деревянного домостроения. Премьер напомнил, что власти ограничили вывоз из России «кругляка».

- Мы сами можем спокойно с глубокой переработкой дерева справиться. Я знаю большое количество компаний. Последние пять лет это целый бум деревянного домостроения. Они не то что ничуть не хуже, но даже лучше делают, чем многие компании, которые когда-то считались эталонами деревянного домостроения, - сказал Мишустин.

Михаил Мишустин (в центре) во время презентации территориального развития ДВФУ и инновационно-образовательной среды острова Русский на территории Дальневосточного федерального университета. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Выступая на форуме развития малых городов, Мишустин назвал улучшение жизни в глубинке стратегическим приоритетом. Премьер назвал малые города каркасом страны и отметил, что именно они больше всего нуждаются в поддержке государства.

- Чем меньше населенный пункт, тем сложнее найти средства на его обновление или благоустройство, обеспечение современных, удобных для проживания условий, чтобы люди не уезжали из родных мест, а оставались там работать и создавать семью, - сказал премьер.

Мишустин отметил, что практика онлайн-голосования по благоустройству городов будет развиваться. В этом году во всероссийском онлайн голосовании приняли участие более 14 млн. человек. Это на 3,5 млн. человек больше, чем годом ранее.

- Фонтан на центральной площади пусть и красивый, может не обрадовать, если жителям на самом деле нужен сквер, уютные дворики, детские либо спортивные площадки рядом с домом, - отметил Мишустин, объясняя важность обратной связи.

Михаил Мишустин на время презентации проектов развития Приморского края на территории Дальневосточного федерального университета. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Мишустин также напомнил, что правительство продлило до середины 2024 года программы льготной и семейной ипотеки. За последние полгода уже выдано около 300 тысяч льготных и семейных ипотек. Мишустин также напомнил о программе «Дальневосточная ипотека», которой уже воспользовались более 73 тысяч семей. По этой программе в округе покупают каждую вторую квартиру.

Для жителей небольших населенных пунктов существует сельская ипотека.

- За 3,5 года выдано почти 120 тысяч кредитов. А недавно мы расширили ее параметры. Теперь максимальный размер займа по ставке не выше 3% увеличен вдвое - до 6 млн. рублей, - напомнил Мишустин.

Премьер также сообщил, что за первые 6 месяцев этого года в России ввели более 52 млн кв. метров жилья. В течение двух лет в России не должно остаться аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года.