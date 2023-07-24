Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 июля 2023 9:58

Дмитрий Песков: Ответственность за гибель военкора Журавлева лежит на киевском режиме

Пресс-секретарь президента России - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: REUTERS

…- Дмитрий Сергеевич, ответственные за гибель в минувшую субботу в зоне СВО от кассетного заряда военкора РИА «Новости» Ростислава Журавлева многие наши политики, а также председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в интервью «Комсомолки», возложили на киевский режим и власти США. А какова позиция Кремля на этот счет? И как на эту трагедию отреагировал Владимир Путин?

На такие вопросы журналист «Комсомольской правды» попросил ответить официального представителя Кремля в понедельник, 24 июля.

- Мы все глубоко соболезнуем родным и близким Ростислава Журавлева, - сказал Песков. - Мы желаем скорейшего выздоровления другим ребятам, которые получили ранения в результате этой атаки…. Обстрел военкоров в зоне спецоперации был сознательной атакой на журналистов. Естественно, ответственность за это лежит на киевском режиме.

КАРТИНА ДНЯ