Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные формирования ВСУ продолжают тщетные попытки наступать на Донецком и Краснолиманском направлениях.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал на прошедшем брифинге о потерях в рядах противника: на Донецком направлении в шести атаках киевский режим положил 160 солдат, на Краснолиманском в пяти атаках до 195, на Южно-Донецком и Запорожском до 120, на Купянском до 95, на Херсонском до 45.

Кроме 615 наемников киевского режима наши воины ликвидировали две диверсионные группы противника, танк, польскую самоходку «Krab», французскую «Cezar», британскую гаубицу «FH-70», американскую артиллерийскую систему М777, склады боеприпасов 110-й механизированной, 128-й горно-штурмовой и 103-й бригад ВСУ.

Также, в районе населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов подразделения ВСУ.

За это время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками поражен узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ в Дзержинске, артиллерией нашей группировки нанесено поражение пункту управления 65-й механизированной бригады ВСУ и складу топлива для военной техники 33-й механизированной бригады ВСУ. Также были уничтожены 102 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, и живая сила с военной техникой в 137 районах.

Конашенков отметил боевую работу наших подразделений противовоздушной обороны, что сбили реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» и 35 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

457 - самолетов.

243 - вертолета.

5236 - беспилотных летательных аппаратов.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10868 - танков и других боевых бронированных машин.

1139 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5585 - орудий полевой артиллерии и минометов.

11860 - единиц специальной военной автомобильной техники.