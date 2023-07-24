Следователи СК России вернули «долги» 90-х годов

Президент Академии Геннадий Красников встретился с председателем СК России Александром Бастрыкиным. Фото: Следственный комитет России

Недавно председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин встретился с президентом Российской Академии Наук (РАН) Геннадием Красниковым, чтобы обсудить взаимодействие. Как стало известно "КП" нашим ученым удалось серьезно продвинуться в разработке техники для криминалистических исследований ДНК. В сотрудничестве Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН и СК России получили развитие новые техники установления личности насильников и убийц. Чтобы не быть голословными, накануне Дня сотрудников органов следствия (отмечается в России 25 июля) дадим слово офицерам СК России. Они расскажут, как преступники уходили от наказания еще 20 лет назад, и как теперь удается расследовать преступления прошлых лет. Сегодня следователи СК России не только раскрывают 99 процентов от всех совершенных по стране убийств, но и успешно возвращают «долги» 90-х годов...

ДОЛЖНИК УБИЛ СЕМЬЮ

Рассказывает руководитель 3 Следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Иван Курдюмов:

Рассказывает руководитель 3 Следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Иван Курдюмов. Фото: СК РФ

- В 1998 году в Красноярске пропала семья Викулиных. 36-летний предприниматель Геннадий, его 31-летняя сожительница Виктория и 6-летняя дочка Илона просто исчезли. В их квартире нашли стрелянные гильзы, следы крови, но вот их тела обнаружить так и не удалось.

Это сегодня на подъездах, на улицах, в транспорте есть камеры, есть электронные банки отпечатков и ДНК осужденных, детекторы лжи. Тогда всего этого не было. Зато был разгул преступности, а потому такие убийства были делом обыденным.

С этого «висяка» решили стряхнуть пыль в этом году следователи первого управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления по Красноярскому краю и ГУК (Криминалистического центра) СК России при взаимодействии с сотрудниками 4 отдела УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В результате проведенного психофизиологического исследования (проверка на детекторе лжи) подозреваемых им удалось выйти на 55-летнего жителя Красноярска Александра Бойко, которому предъявили неопровержимые доказательства. Наблюдая за сердцебиением, давлением и учащенном дыхании подозреваемого во время проверки на полиграфе, эксперт сделал однозначный вывод: «подозреваемый располагает информацией о совершенном преступлении», а значит может быть свидетелем, участником, либо совершил преступление, так в его памяти сохранилась информация о произошедшем событии.

Ознакомившись с результатами исследования Бойко признался в убийстве семьи, глава которой вымогал у него 20 миллионов рублей (деньги небольшие по тем временам — до деноминации) за восстановление разбитой им машины ВАЗ -2104. Убийца, чтобы избежать угроз, расстрелял семью из обреза помпового ружья (изготовил сам) и газового пистолета «Reck Miami» (купил на рынке).

Убийца вывез тела на мотороллере с прицепом на дачу тестя, где и закопал. Следствию еще предстоит установить некоторые детали в этой криминальной истории: сейчас проводится молекулярно-генетическая экспертиза для установления принадлежности костных останков убитым.

Он убил мать с ребенком выстрелами из пистолета, когда они стали звать на помощь.

ЗАБИЛ КУВАЛДОЙ ДЕСЯТИКЛАССНИЦ

Рассказывает следователь по ОВД первого следственного отдела первого управления по РОВД Вадим Стешков:

Рассказывает следователь по ОВД первого следственного отдела первого управления по РОВД Вадим Стешков. Фото: СК РФ

- В июне 2000 года в милицию села Богучаны пришли две женщины и написали заявления о безвестном исчезновении своих 16-летних дочерей, которые были подружками.

Тогда один из подозреваемых 21-летний житель Кодинска Александр Бабенко подбросил милиции ложный след: заявил, что девушки действительно приходили к нему в гараж, он отдал им деньги и они уехали на попутке. Милиционеры долго искали автомобиль маньяка, в который сели Ольга Бубнова и Лидия Карабанова…

Но недавно, в результате планомерной работы с рядом свидетелей по делу, нам удалось получить данные (свидетель вспомнил, что в гараже у Бабенко стояла лопата с сырой землей - за это и зацепились) о том, что девушки никуда не уезжали, а стали жертвами жестокого преступления. Следователи задержали владельца того гаража: 41-летнего Бабенко нашли в Красноярске, где он жил последние годы.

В деле также не оказалось сексуального подтекста.

Из материалов дела: «26 июня 2000 года девушки пришли к подозреваемому в гараж (его брат учился с ними в классе и занял деньги) и потребовали отдать долг. Поскольку молодой человек не имел денег, девушки обещали пожаловаться на него друзьям, которые его изобьют. Бабенко обиделся, взял кувалду и проломил подругам головы. Тела подруг он сбросил в глубокий погреб за гаражом, и скрылся».

За магазином «Фрегат», что на улице Колесниченко в Кодинске уже давно нет того гаража и ямы. На месте следователи нашли лишь большой котлован. Но эксперты-криминалисты СК России смогли обнаружить останки девушек, фрагменты их белья и часы. ДНК останков в точности совпали с ДНК их родителей.

Все эти годы убийца жил в Красноярске, продавал корма для сельскохозяйственных животных, работал водителем-экспедитором и начинал уже забывать подробности того страшного вечера.

Ежегодно следователи СК России поднимают из архивов десятки таких дел. Только так можно обеспечить главный принцип наказания - неотвратимость. Неважно, сколько времени минуло после преступления, правосудие должно обязательно состояться. Потому, что безнаказанность порождает вседозволенность. И если кому-то с рук вдруг сошло одно преступление, преступнику легче решится на другое.