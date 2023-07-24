Россияне рассказали, чем заменили западные бренды

Россияне с успехом заменили западные бренды одежды на отечественные. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После ухода западных брендов одежды, российские производители начали расширять производство. Gloria Jeans, Zаrina, Ostin, Zolla и многие другие уже вовсю наращивают обороты, а компании из дружественных стран рвутся на российский рынок. И как оказалось, не зря, потребители уже успели оценить старания отечественных модельеров и быстро нашли замену западным компаниям. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

Как оказалось, только 5% россиян расстроены из-за ухода ряда западных брендов и никак не могу найти замену закрытым магазинам. Кто-то признается, что на него плохо «садятся» покупные вещи, кто-то жалуется на качество, а кто-то на цены.

«Наши бренды стоят дороже, выбор меньше и качество у них хуже», - жалуется участник опроса.

«В некоторых наших магазинах всегда был не ахти какой выбор. А сейчас еще и цены поднимают из-за отсутствия конкуренции, причем чуть ли не в два раза», - кивает головой другая.

Однако остальные россияне ничуть уходу западных компаний не огорчились. Более того, 64% опрошенных заявили, что и раньше никогда не покупали вещи западных брендов, так что закрытие ряда магазинов они даже не заметили.

«Не поверите, но после ухода западных брендов не видела, разгуливающих по улицам голых или полуголых людей. Все так же хорошо одеты, как и прежде. Так и зачем они, эти западные компании?» - улыбается участница опроса.

16% россиян рассказали, что раньше вещи западных брендов, конечно, покупали, но быстро переключились на отечественных производителей. И к своей радости, обнаружили, что эти вещи намного лучше.

«У наших производителей много высококачественных вещей, так что, раздетыми не ходим. К лету купила себе несколько обновок, в основном, из льна, классные вещи!» - рассказывает респондентка.

Еще 9% добавили, что в последнее время вместо походов по магазинам стали делать покупки на маркетплейсах. Там часто можно найти вещи совершенно неизвестных брендов, но бюджетные, качественные и очень стильные.

Оставшиеся 6% заявили, что «открыли» для себя бренды из дружественных стран. Например, респондентам пришлась по душе одежда из Китая и стран СНГ.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 9,9 тысячи человек.