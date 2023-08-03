«Спутниковая связь трансформируется как никогда» — Сергей Лесной

31 мая – 1 июня 2023 в Казахстане состоится 7-я международная выставка-конференция Actual Technologies Expo, посвященная оборудованию и программному обеспечению для телевещания. Приняла участие в выставке и всемирно известная телекоммуникационная компания StreamLabs, рассказавшая об инновационном проекте передачи видеосигнала с гарантированным качеством через высоконагруженные спутники. О том, как продвигается работа над прорывным проектом, и что он значит для индустрии, поговорили с его автором, директором по развитию StreamLabs, который более 20 лет занимается решениями в области телекоммуникаций, Сергеем Лесным.

— Сергей, совсем недавно вы успешно руководили процессом выхода на российский рынок одной из ведущих американских компаний в сфере спутникового вещания Synamedia, и вот вы уже в руководящей должности занимаетесь развитием не менее известной в телекоммуникационной среде StreamLabs. Чем занимаетесь на новом месте?

— Можно сказать, что я работаю практически в той же области телекоммуникационного рынка: передача видео по различного вида сетям, будь то спутниковая линия или сеть эфирных передатчиков. И, конечно же, в сферу моей деятельности входит самая быстрорастущая всемирная паутина — сеть интернет. Я руковожу командой разработки нового продукта, платформы кодирования и мультиплексирования видеосигналов, а также занимаюсь поиском клиентов, для которых этот продукт будет востребован - операторов спутниковой связи.

— Сейчас вы руководите созданием уникальной платформы для передачи видеосигналов MultiEncoder с абсолютно новаторским подходом. Весь проект — ваша разработка. Расскажите подробнее о его ключевых особенностях, как он родился?

— Имея более чем двадцатилетний опыт в отрасли передачи видеосигналов, я, так или иначе, получил непосредственный опыт работы с аналогичными платформами других производителей — мировых лидеров индустрии таких как Harmonic и MediaKind. Понимая сильные и слабые стороны этих продуктов, я придумал концепцию бескомпромиссного, на мой взгляд, продукта, который покроет потребности любого потенциального заказчика прежде всего за счет принципиально нового подхода — не делать законченный продукт под каждого заказчика, а предложить им некий конструктор, который они могут собрать именно под свой рабочий процесс.

Кроме того, чтобы закрыть нишу стартап-операторов, которые сейчас появляются в геометрической прогрессии по всему миру и не имеют возможности сразу покупать дорогостоящую платформу, я разработал специальную модель оплаты — так называемая PaaS модель оплаты (Platform as a Service), которая позволяет оператору контролировать свою расходную и доходную часть от оказываемой конечным потребителям услуги.

Также я постоянно опираюсь на обратную связь, полученную от моих давних заказчиков таких как Космическая Связь, Триколор ТВ, Орион Экспресс, которые в тестовом режиме используют нашу платформу кодирования и мультиплексирования спутниковых сигналов. Это, можно сказать, самый большой драйвер для успешного будущего проекта. Полученные данные я декомпозирую и расставляю приоритеты, снижая таким образом нагрузку на свою команду разработки и ускоряя процесс выхода продукта в так называемую коммерческую эксплуатацию.

— В работе платформы вы используете полноценную двухстороннюю связь между платформой и абонентом, то есть клиент получает современные интерактивные услуги - в то время как традиционная спутниковая связи не предполагает обратного канала? Каким образом вы решаете данную проблему?

— Действительно, еще 5-10 лет назад спутниковая связь была односторонней и не предполагала какого-либо интерактива - это было обычное линейное телевидение. Однако в 2014- 2015 годах стали появляется так называемые высоконагруженные спутники связи. Они предполагают работу не в стандартном С диапазоне (диапазон частот порядка 3 ГигаГерц), а намного выше по частоте (порядка 10 раз) - Ка диапазоне (диапазон частот от 26 до 40 ГигаГерц). В свое время в 2015 году я как раз осуществлял строительство первой земной станции спутниковой связи в Ка диапазоне для оператора Eutelsat в диаметром антенны 9 метров. Преимущества данной земной станции - это в первую очередь в десятки и даже сотни раз большая пропускная способность, сопоставимая с наземными линиями связи. Это позволяет передавать современные сервисы, к которым привыкли абоненты, но уже по спутниковой связи. В странах с большой территории спутниковая связь всегда будет востребована, тк экономически это дешевле чем протягивать оптику в труднодоступные населенные пункты. Кроме того такие высоко пропускные каналы многие мобильные операторы используют для магистральных линий, связывающие базовые станции между собой.

— Как продвигается работа, с какими сложностями приходится сталкиваться?

— Работа идет в соответствии с нашим “roadmap” - дорожной картой продукта. Но, как говорится, «customer first» — мы всегда стараемся выпустить в первую очередь тот функционал, который требуется заказчику прямо сейчас. То есть, обратная связь, которую мы получаем от клиентов, влияет на работу в большей степени, нежели наши внутренние планы. Кстати, такой подход ощущается гораздо лучше, чем звучит, ведь мы, по сути, не перерабатываем, а напротив не делаем лишнюю.

Есть, конечно же, и трудности, которые обязательно есть на такого рода проектах. Делов том, что основные заказчики, под которых разрабатывается платформа MultiEncoder – это спутниковые операторы связи, у которых есть свои специфические требования к надежности и резервированию. Требования к отказоустойчивости так называемые четыре девятки или 99,99 %, что означает, что система находится в нерабочем режиме не более 52 минут в году. Именно под такие жесткие стандарты спутниковой связи приходиться разрабатывать продукт.

— Как человек с богатым руководящим опытом в индустрии, особенно в вопросах инноваций - ведь Вы ещё в начале 2010-х занимались внедрением в России европейского формата цифрового вещания DVB-T2 - скажите, какие управленческие подходы в работе с командой помогают вам в реализации новых проектов?

— У меня действительно богатый опыт руководства разными департаментами — от продаж до технической поддержки. Инновации требуют определенных рисков и оперативно принятых решений. Поэтому в своей работе я не использую жестких подходов к управлению командой. Каждый участник может иметь свою точку зрения, свободно ее высказать и влиять на ход развития продукта. С одной стороны, это риск, а с другой — только так можно сделать что-то прорывное и опережающее конкурентов. Я использую этот подход, и, судя по реакции заказчиков — он правильный.

— Какие видите перспективы развития рынка спутниковых технологий? Какие планы лично у вас и у компании?

— Спутниковая связь сейчас как никогда трансформируется, занимая новую нишу в области телекоммуникаций. Здесь два основных тренда: использование спутниковой связи как магистрального компонента для построения сетей 5G, а также переход на высоконагруженные и низкоорбитальные спутники связи, которые позволят передавать большой объем информации в двухстороннем режиме. Мы с помощью своей платформы хотим наполнить эти сети надежными и отказоустойчивыми видео-сервисами.