«Пойдет по стопам Стаса Пьехи»: психолог оценил признание Макsим о проблемах с алкоголем

Макsим с бывшим гражданским мужем Антоном Петровым, который до сих пор финансово поддерживает певицу Фото: СОЦСЕТИ

Последние пять лет были для певицы Макsим весьма сложными.

Сначала артистка попала в автоаварию, после которой фанаты стали с трудом узнавать ее.

Параллельно все чаще стали появляться новости о том, что певица в том или ином городе с трудом стояла на сцене. Все слухи об алкогольной зависимости артистка поначалу отрицала.

У певицы были непростые времена и в личной жизни. Сначала тяжелый развод со звукорежиссером Алексеем Луговцовым, отцом ее старшей дочери Александры.

Потом была встреча с миллиардером Антоном Петровым, от которого артистка родила свою младшую дочь Марию. Увы, эти отношения браком не закончились. Петров изменил Макsим, но все равно все эти годы поддерживал певицу финансово: купил квартиру и машину, оплатил лечение артистки в больнице, когда врачи сражались с тяжелейшим ковидом.

После выписки из клиники, проблемы с алкоголем у Макsим не отступили, а усугубились. Снова пошли жалобы фанатов на пьяные концерты. Порой певица падала на сцене. После срыва недавнего концерта в Сочи Макsим спустя некоторое время призналась - у нее проблемы с алкоголем, которые она сейчас решает в специализированной клинике.

Пока певица лечится, финансово ее семье помогает ее бывший гражданский муж Антон Петров.

- Огромное уважение к людям, которые признают свои проблемы. У нас в стране похожая история была с Димой Биланом, - вспоминает звездный психолог Сергей Селезнев. - То, что Макsим все это озвучила делает ее, как человека, ближе к легендарному.

Да, алкогольная зависимость - это плохо. Да, признаться в болезни - это хорошо. Мы видим, как Макsим работает над собой. Это колоссальный труд. Переступить через себя и признать свою проблему - не каждый человек на это способен. Тем более не каждый артист. Потому что знаменитостям очень сложно признать, что они в чем-то не правы. Они же как хрустальные вазы.

Ее чуть-чуть затронул, можно разбить. Сложно сказать, сколько времени займёт лечение Макsим.

Все зависит от человека и его самоустремленности. Обычно, когда люди принимают такое непростое решение - публично признать свою зависимость, они очень быстро встают на ноги и достигают огромных высот. Потом эти люди, как к примеру Стас Пьеха, начинают кому-то помогать, начинают пропагандировать здоровый образ жизни, открывают благотворительные фонды, становясь олицетворением помощи другим людям. Это хороший, светлый путь. То, что Макsим сейчас прошла - это сложно и болезненно. Осознавать проблему особенно болезненно в трезвом уме. Это больно, но не смертельно. А если ещё и результат есть - это даже похвально, - считает психолог Сергей Селезнев.