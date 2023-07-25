«Русское радио» отказалось от рейтинговых исполнителей в пользу патриотизма и доказало, что он востребован

Наталья Качура. Фото предоставлены РМГ

А следовательно, нужны рейтинговые артисты, те, кто в горячей ротации и примелькался аудитории, о ком говорят. Отказаться даже от пары рейтинговых имен – риск, который может повлиять на доходы.

Но «Русское Радио» не испугалось и смело поставило во главу угла патриотические песни, которые, казалось бы, не в мейнстриме.

Группа «123 полк». Фото предоставлены РМГ

«Русское Радио» пренебрегло ротацией прозападных звезд и иноагентов, не испугалось потери рекламы и тем более категорично отказалось от привлечения западных рекламодателей.

Прошедший 18-19 июля фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» - 2023 стал беспрецедентным для Северной столицы патриотическим событием. Концерт «Знай наших!», полностью посвященный патриотической тематике, прошел при полном аншлаге. Организаторы принципиально сделали ставку не на активно ротируемых, но не высказавших свою гражданскую позицию, артистов, а на патриотически настроенных звёзд и артистов из Донбасса. Вопреки суждениям, что такой подход снижает рейтинги «Русского Радио», выбор стал единственным верным!

Григорий Лепс. Фото предоставлены РМГ

На концерте «Знай наших» выступили Лариса Долина, Григорий Лепс, Николай Басков, Роман Архипов и группа Deep Folk, группа «Земляне», Валерия, Денис Майданов, Дима Билан, Ирина Дубцова, Юлия Михальчик, Варвара, ЮрКисс, Стас Пьеха, IVAN, Любовь Успенская и другие.

Валерия. Фото предоставлены РМГ

Зрители горячо приветствовали приглашенную организаторами заслуженную артистку Донецкой Народной Республики Наталью Качуру и группу «123 полк», созданную из военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе. Звучали песни «Гляжу в озера синие», «Моя Россия», «Желаю тебе, земля моя», «Русские идут», «Родина-мать».

«Русское Радио» раз и навсегда опровергло, что патриотизм не в моде и доказало, что сегодня медиа должны думать не о рейтингах и доходе, а о своем служении стране.