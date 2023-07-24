ВЭБ поддержит строительство дата-центров по всей стране

Михаил Мишустин ознакомился с инвестиционными проектами Приморского края. Слева направо: Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Фото: Пресс-служба Правительства РФ

После успешного запуска коммерческого дата-центра во Владивостоке ВЭБ.РФ планирует поддержать новые проекты по строительству центров обработки данных (ЦОД), сообщил заместитель председателя госкорпорации Артем Довлатов.

«Реализация проекта во Владивостоке — большой шаг в развитие современных технологий на Дальнем Востоке, и мы намерены продолжить планомерную работу по этому направлению, — отметил Довлатов. — Сейчас ВЭБ.РФ структурирует с применением, в том числе, льготного финансирования, новые проекты по строительству Центров обработки данных в Южно-Сахалинске, второй очереди в Приморском крае, Москве, Новосибирске, Екатеринбурге и Ставрополе».

Центр обработки данных во Владивостоке — первый и единственный на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири коммерческий дата-центр международного уровня. Проект, стоимостью 1,5 млрд руб., был создан при поддержке госкорпорации через инструмент льготного финансирования, которое предоставляется приоритетным инвестиционным проектам Дальнего Востока. Инвестором выступила компания Key Point.

О создании ЦОД во Владивостоке было объявлено в сентябре 2021 года, а уже в феврале 2023-го была введена в эксплуатацию первая очередь дата-центра. Благодаря финансовой поддержке госкорпорации инвестор построил опережающую базовую инфраструктуру и дал возможность предприятиям региона постепенно переводить свои ИТ-мощности в дата-центр. Сегодня проект был представлен премьер-министру России Михаилу Мишустину в ходе его рабочей поездки в Приморье.

«Проект создания дата-центра Key Point во Владивостоке, безусловно, является вехой в развитии региональных ЦОД в России, поскольку он реализован негосударственной компанией при поддержке ВЭФ.РФ и для решения, в том числе, государственных задач», – отметил генеральный директор Key Point Евгений Вирцер. По его словам, в настоящий момент зарезервировано уже 80% стоек первой очереди, большая часть из которых приходится на местные региональные компании: «Уверен, что и в дальнейшем наше сотрудничество с ВЭБ.РФ будет способствовать развитию цифровой инфраструктуры в регионах».

Инфраструктура первой очереди дата-центра позволяет разместить до 10 тыс. единиц серверного оборудования, хранить и обрабатывать до 100 петабайт информации, что примерно соответствует объему данных более 2 тыс. Ленинских библиотек. Инвестор получил разрешение на строительство второй очереди и начал работы.