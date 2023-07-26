Из бухгалтера в отельеры

Фото: пресс-служба Столото

Для миллионов россиян каждый год начинается с новогоднего тиража «Русского лото», а для сотен – с миллионных выигрышей. Нескольким счастливчикам за время проведения «Новогоднего миллиарда» повезло благодаря выигрышу в новый год полностью изменить свою жизнь в лучшую сторону. Одной из таких победительниц стала жительница Краснодарского края Светлана Брагина.

ИНВЕСТИЦИИ В БИЗНЕС

Судьбоносный для Светланы тираж прошел 1 января 2022 года. Тогда главный приз розыгрыша – миллиард рублей, она разделила поровну со счастливчиком из Крыма. Женщина, выигравшая 500 миллионов рублей, не давала интервью больше года, но наконец решила рассказать, над чем работала и чего достигла благодаря баснословному лотерейному выигрышу.

Светлана практически сразу озадачилась оформлением выигрыша – в январе 2022 года. Во время визита в лотерейный центр «Столото» в Москве она предоставила счастливый билет, пакет документов и прошла необходимую по закону процедуру идентификации. После осталось только ждать перечисления выигрыша на банковский счет. Согласно законодательству, это происходит не позднее 180 дней с момента оформления. Это время Светлана потратила на обдумывание планов – что делать с деньгами. Первым делом победительница погасила кредиты, финансово помогла дочери, обновила автомобиль и сделала ремонт. А потом занялась изучением сферы гостиничного бизнеса.

«Прежде чем вкладывать деньги в гостиничный бизнес, я досконально изучила все нюансы, прошла обучающие курсы и семинары. После — купила гостиницу в Сочи. Достроила дополнительные номера, обновила интерьер. Если бы не выигрыш в лотерею, я бы не смогла открыть собственное дело, ведь нужны были приличные инвестиции», – рассказала Светлана.

Фото: пресс-служба Столото

«СЮРПРИЗ СУДЬБЫ»

Отель победительницы находится в центральной части Сочи, в 15 минутах от моря. Хозяйка создала в нем домашнюю атмосферу и уют, что особенно ценят постояльцы. Поддерживать отель в хорошем состоянии Светлане помогает ее супруг и подруга.

«Мы относимся к отелю как к детищу. С большой любовью и заботой. Каждого гостя принимаем от души и стараемся, чтобы отдых оставил приятные впечатления. Отель небольшой, семейный. Он уютный, тихий, спокойный. Номера разной квадратуры. Во дворе подогреваемый бассейн, баня, открытая кухня с беседкой, где можно позавтракать, попить кофе, пообщаться», – говорит участница лотерей.

До победы в «Новогоднем миллиарде» Светлана работала бухгалтером. Еще до выигрыша она узнала, что скоро ее сократят, и придется искать новую работу. Счастливица называет выигрыш «неожиданным сюрпризом судьбы» и говорит, что, благодаря ему поняла, что нельзя отчаиваться – жизнь непредсказуема.

ВЕРИТЬ, НАДЕЯТЬСЯ И ДЕЙСТВОВАТЬ

По словам победительницы, после получения выигрыша она услышала много советов о том, что с такими деньгами можно больше никогда не работать. Но женщина уверена в обратном: «у денег есть свойство заканчиваться», – говорит Светлана. Крупный выигрыш стал для победительницы своего рода испытанием – ведь деньгами нужно грамотно распоряжаться, чтобы не потратить все, а приумножить. А еще выигрыш помог ей понять, кто в ее жизни настоящие друзья.

Фото: пресс-служба Столото

«Все по-разному реагировали. Одни поддержали, другие отвернулись. Я увидела своих настоящих друзей, которые были искренними со мной. Я поняла, что друзья познаются не только в беде, но и в радости. Со мной рядом остались только самые-самые».

Еще одним испытанием Светлана называет публичность. Но, по ее словам, интерес к ее персоне пропал достаточно быстро.

Благодаря выигрышу у победительницы не только появилась возможность начать собственное дело, но и появилось состояние уверенности, финансовая стабильность. Из приятного Светлана также отмечает возможность чаще путешествовать и выбирать страны и гостиницы по своему вкусу.

Светлане на собственном примере удалось доказать, что нужно трудиться и верить в лучшее, а удача не пройдет стороной.

«В лотерею выиграть возможно любому участнику. Посмотрите на меня, я тому пример. Нужно верить, надеяться и действовать», – уверена победительница «Новогоднего миллиарда».