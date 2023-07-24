Владимир Путин поклонился мощам на Валааме

Владимир Путин посетил Валаамский монастырь. Фото: REUTERS

Всю неделю перед приездом африканских лидеров в Петербург и военно-морским парадом на Неве Владимир Путин, судя по всему, проведет на севере страны. Вчера вместе с главой Белоруссии Александром Лукашенко наш президент посещал Кронштадт. Сегодня политики отправились на Валаам.

Там главы стран осмотрели Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. В поездку через Ладожское озеро президенты оделись по-простому - без белых рубашек и костюмов в куртки и кроссовки.

На Валааме Путин и Лукашенко присутствовали на богослужении. Священник молил о «даровании победы христолюбивому вождю и воинству нашему над супостатами».

Владимир Владимирович крестился, а Лукашенко и его сын Николай, стоявший за спиной президентов, нет. В 2019-м глава Белоруссии делал точно так же. Он называл себя «православным атеистом».

В нижнем храме монастыря президенты поклонились мощам преподобных Сергия и Германа — основателей обители. Владимир Владимирович после поцелуя раки с останками монахов перекрестился, а Лукашенко положил руку на грудь и поднял глаза к потолку.

- Рады вас видеть! Здоровья! Спасибо! — приветствовали главу государства верующие.

- Взаимно, — ответил Путин.

Последний раз на Валааме глава страны был четыре года назад. Тогда он тоже был с Лукашенко. Политики осматривали монастырь, посетили скит во имя Всех Святых, в церкви Смоленской иконы Божией Матери и часовне Царственных страстотерпцев.