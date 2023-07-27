Завершился второй этап Всероссийского патриотического конкурса творческих работ «Всегда Готов!»

В этом году организаторы получили более 4,5 тысяч заявок на участие от ребят 14-17 лет со всей России, в том числе с новых территорий, а также из Беларуси. Городами-лидерами по количеству участников стали Москва и Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Белгород и Воронеж. Все ребята выполнили творческое задание, которое поможет определить самых креативных и талантливых подростков.

Оценивали работы участников профессиональное жюри, в состав которого вошел основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Кирилл Диденок, основатель Медиапроекта о современном искусстве ARTПатруль, совладелец Omelchenko gallery Юрий Омельченко, медиаменеджер Георгий Лобушкин, саунд-продюсер Михаил Потапов и другие.

«Провел очень много времени, изучая работы ребят и оценивая их креатив, смелость и юмор. Как бы я хотел пробовать свои таланты в подобных конкурсах в юном возрасте! Сейчас интернет и общественные организации дают молодежи множество классных возможностей», - отметил Кирилл Диденок.

Победители поедут на лагерную смену в «Орленок», где будут заниматься волонтерством, творчеством, спортом. Все ребята получат баллы от Другого Дела, которые можно потратить на саморазвитие.

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