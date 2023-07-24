После выхода «Доживем до понедельника» народ «поженил» Вячеслава Тихонова и Ирину Печерникову

Фильм "Доживем до понедельника" вышел 55 лет назад. Фото: кадр из фильма

Картина «Доживем до понедельника» пробилась на экраны чудом. Сценарий «Журавль в небе», по которому был снят фильм, написал начинающий драматург Георгий Полонский. Это была его дипломная работа на Высших сценарных курсах. Сценарий понравился директору киностудии им.Горького Григорию Бритикову. Он попросил режиссера Станислава Ростоцкого поставить по этой киноповести фильм. Бритиков на свой страх и риск разрешил приступить к съемкам без утверждения Госкино. Сценарий был хоть и на школьную тему, об отношениях старшеклассников и учителей, но школа - это осколок общества, она отражала проблемы советской системы в целом. И было понятно, что картину могут не разрешить. Ростоцкий в рекордные сроки, за три с половиной месяца, её снял, что и спасло фильм. Запрет на съемки пришел, когда фильм был готов. Его отправили в Госкино СССР, которым тогда руководил Алексей Романов. Он вынес свой вердикт: «Вы сняли грандиозный фильм, - сказал он Ростоцкому. - Но выпустить его на экраны невозможно. Это как нож под ребро». И сделал кучу замечаний и правок, которые скрепя сердце, Ростоцкий все-таки внес, но это не сильном помогло. Фильм все равно положили на полку.

На счастье режиссера в эту пору проходил съезд учителей, где должны были показать «Доживём до понедельника». Ничего хорошего от этого Ростоцкий не ждал. Показ проходил в Доме кино, куда приехали не только педагоги-энтузиасты, но и коллеги-кинематографисты. Перед просмотром Ростоцкий вывел на сцену народных любимцев Вячеслава Тихонова, Нину Меньшикову и начинающих артистов Ольгу Остроумову, Ирину Печерникову, Игоря Старыгина… Для Остроумовой это был кинодебют.

Когда показ закончился и зажегся свет, публика встала и начала скандировать: «Мо-лод-цы!». После такого приема закрыть картину было невозможно. Премьеры пошли по всей стране.

С выбором актеров на главные роли было не все гладко. У Станислава Ростоцкого не было сомнений, кто будет играть главного героя, учителя истории Ильи Семёновича Мельникова. Он дружил с Вячеславом Тихоновым. Снимал почти во всех своих фильмах. К тому же у них было общее увлечение - рыбалка. Но сценаристу Георгию Полонскому, которому в то время было всего 28 лет, Тихонов в роли Мельникова категорически не нравился. Его раздражали «импозантное страдание» и «стерильное благородство» сдержанного Тихонова. Он заваливал Ростоцкого письмами и просьбами убрать эстетизм Мельникова-Тихонова, который казался ему слишком холодным, красивым, устало-ироничным и благополучным. Словом, не таким, каким он видел учителя истории. А видел он его чеховским героем, непривлекательным внешне, с душевным надломом. С другой стороны, Тихонов тоже не рвался в бой. Не хотел сниматься в роли школьного учителя. Особенно после того, как сыграл Андрея Болконского в «Войне и мире» у Сергея Бондарчука. Тем не менее Ростоцкому удалось договориться и с Полонским, и с Тихоновым. У режиссера было собственное мнение, каким должен быть Мельников. Одним из прототипов стал профессор истории Горьковского университета Владимир Пугачев, о котором Ростоцкий прочитал в очерке «Профессор Истории», напечатанном в газете «Комсомольская правда» в 1967 году.

Позже Тихонов признавался, что Станислав Ростоцкий смог уловить сходство душевных переживаний героя и актёра в тот период его жизни: «В этом и состоит талант режиссёра: увидеть в актёре то, что, может быть, он сам в себе даже не подозревает. Сейчас я осознаю, какое счастье, что я всё-таки сыграл Мельникова. Какое счастье, что Ростоцкий не отступил и заставил меня сняться, и это помогло мне снова обрести веру в себя и вернуться в кинематограф…».

Дебютантка 20-летняя актриса Ольга Остроумова, по воспоминаниям Станислава Ростоцкого, с первых же репетиций принесла на съемки удивительную атмосферу свежести, чистоты и искренности. И стала любимицей всех, хотя внешне она как будто бы не подходила на роль старшеклассницы. Остроумова была студенткой ГИТИСа и выглядела взрослее своей героини Риты Черкас. Но как только она начинала играть, ни у кого не оставалось сомнения, что только она может быть в этой роли.

На роль учительницы английского языка Натальи Сергеевны было несколько претенденток. Ростоцкий сомневался, кого выбрать и позвал на пробы Вячеслава Тихонова: «Давай вместе выбирать». Возможно, Тихонов и выбрал Печерникову. А после выхода «Доживем до понедельника» на экран, народ их поженил. Несмотря на то, что у Вячеслава Васильевича была семья, а Печерникова вскоре после съемок уехала из Советского Союза в Польшу, где жил её первый муж польский джаз-музыкант Збигнев Бизонь, все равно несколько лет она оставалась «женой Тихонова».

Школу из «Доживем до понедельника» снимали в Северном Медведково, на улице Тихомирова. Тогда это был район новостроек из типовых обезличенных домов-коробок. С этих кадров начинается фильма. И в этом тоже был замысел режиссёра, мол, нельзя стандартизировать общество, словно люди – построенные по типовому проекту дома. Многие из хрущевок, запечатленных в фильме, уже снесли по программе реновации. На их месте построили современные многоэтажки.

После выхода фильма к основной музыкальной теме картины (автор музыки - композитор Кирилл Молчанов) сценарист Георгий Полонский написал стихи. «Журавлиную песню» часто исполняют детские хоры. Кстати, стихи он начал писать ещё в школе и даже показывал их поэту Михаилу Светлову, но получил от него «осторожный отзыв» и публиковать их не стал.

В 1969 году фильм «Доживем до понедельника» получил Гран-при Московского международного кинофестиваля. Он был удостоен Государственной премии и назван лучшим художественным фильмом 1968 года по опросу журнала «Советский экран».

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