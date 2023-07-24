Что стало причиной раскола общества в Израиле: вся страна вышла на демонстрации из-за реформы

Весь Израиль вышел на демонстрации «за» и «против» юридической реформы. Фото: REUTERS

Драматические события в Израиле: буквально вся страна вышла на демонстрации «за» и «против» юридической реформы. Суть ее в изменении сдержек и противовесов в системе государственного управления, которая ослабит судебную ветвь власти и несколько усилит законодательную и исполнительную ветви, которые в Израиле и так сплетены практически неразрывно. Противники реформы видят в этом угрозу демократии в стране и опасаются, что нынешнее правительство, во главе с Беньямином Нетаньяху просто узурпирует власть навечно. Сторонники реформы, напротив, считают, что недавно и законно избранное правительство вправе вносить изменения в законодательство, собственно именно для этого их и выбрали, а проигравшая сторона никак не может смириться и баламутит народ.

Количественно сторонников и противников примерно поровну, протест лучше организован и вот уже 7 месяцев проводит разнообразные митинги и шествия по всей стране. Но и у правительства есть народная поддержка. Общество раскололось и этот раскол умело и энергично разжигают со всех сторон.

Сегодня Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях законопроект об ограничении действия «принципа крайней неприемлемости» или «принципа разумности», позволявшего суду высшей инстанции отменить почти любой закон или назначение принятое парламентом или правительством, если они не соответствуют… а вот чему именно — это вопрос сложный.

Дело в том, что в Израиле нет конституции, вместо нее — свод основных законов, который в случае разногласий трактуют в духе Декларации Независимости, принятой в 1948 году, кроме того в стране действует прецедентное право, параллельные религиозные суды разных конфессий, военная администрация для палестинцев и остатки британских и турецких законов. Вся эта цветущая сложность не позволила в свое время принять единую конституцию и отцы-основатели как смогли сбалансировали систему, наделив верховный суд чрезмерными для современной демократии полномочиями.

Сразу после голосования, которому предшествовали 26 часовые непрерывные дебаты, министр юстиции Ярив Левин опубликовал заявление: «Мы отправляемся на каникулы после того, как утвердили важный закон. Я не испытываю злорадства. Мы сделали первый и важный шаг на пути исторического изменения юридической системы».

Судьи верховного суда избираются коллегиально и пожизненно, они практически всесильны, хотя если честно, крайне редко применяют свои полномочия. Но разумеется, это довольно закрытое сообщество, состоящее в основном из ашкеназских светских евреев обладающих лево-либеральными взглядами. Так же, впрочем, как почти вся правящая верхушка до совсем недавнего времени.

Но времена изменились, восточные общины набрали статус и вес, религиозных евреев стало в разы больше, чем во времена основания государства и все они хотят своего представительства в органах управления. И в случае с парламентом и правительством, которое он формирует, у них получилось, хоть и не с огромным перевесом. Теперь пришло время юридической реформы.

Но существует и светский, прогрессивно настроенный Израиль, когда-то этот слой общества и составлял абсолютное большинство: это основные плательщики налогов и солдаты Армии Обороны Израиля, их научными достижениями и высокими технологиями гордится страна. Но они утратили возможность влиять на ситуацию на выборах, их голосов не хватает для того, чтобы привести к власти другое правительство. К сожалению они не в состоянии предложить никакого нового общественного договора приемлемого для всех, в том числе и для палестинцев, поскольку конфликт с ними и есть гордиев узел всех израильских проблем, разрубить который ни у кого не хватает духу.

В довольно патовой ситуации резервисты стали массово отказываться от службы в армии, настолько, что министры и генералы хором признают, что это угрожает безопасности государства. Уже более трети боевых летчиков - в Израиле они в статусе резервистов, проходящих регулярные тренировки, - отказались на них приходить. За ними последуют и другие подразделения. Израильская армия это один из немногих факторов национального единства и это серьезнейший удар и по обороноспособности, да и по самой государственности.

Прямо сейчас на площади перед Кнессетом в Иерусалиме и на главном шоссе в Тель Авиве собирается многотысячная толпа противников реформы. Они уже ходили маршем на Иерусалим, перекрывали дороги и аэропорт, напечатали много плакатов - но это не помогло, закон принят. Насколько пострадала от этого израильская демократия пока не очевидно. Завтра будет подана апелляция в БАГАЦ - Высший Суд Справедливости, который все еще может отменить закон ограничивающий его полномочия. Но тогда на улицы выйдут разъяренные сторонники реформы, среди которых довольно боевая «молодёжь холмов» (религиозные поселенцы) и футбольные фанаты ЛаФамилия.

До этого момента все демонстрации были довольно мирными, без особой агрессии и насилия как со стороны разных демонстрантов, так и со стороны полиции. Забавно, что внешне почти невозможно отличить какая именно группа собирается на конкретном перекрестке, все ходят с израильскими флагами и используют похожие символы, и только лозунги позволяют отличить одних от других: Де-мо-кра-тия — скандируют светские евреи. Де-мо-гра-фия - отвечают им их религиозно-националистические сограждане, намекая на то что их уже физически больше.

Не берусь прогнозировать, чем это все закончится, да и нет у истории конца. Но лично я сегодня буду молиться о мире, это и так моя ежедневная молитва, но сегодня к ней прибавится еще и Израиль.