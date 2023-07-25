Киев отправляет на фронт едва обученных мобилизованных. И в итоге продолжительность их жизни на ряде участках фронта не превышает четырех часов. Фото: REUTERS

Минус десяток складов и 35 беспилотников

«Южная» группировки войск на Донецком направлении вывела из строя свыше 160 боевиков, один танк, два автомобиля, польскую САУ «Krab», британскую гаубицу «FH-70», САУ «Гвоздика» и склад боеприпасов 110-й мехбригады ВСУ в Авдеевке. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении отбила пять атак противника, потери которого таковы: две роты, четыре БМП, четыре бронемашины, три пикапа, две САУ «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении била по врагу в Макаровке в ДНР и в Левадном Запорожской области, украинская армия потеряла до полутора рот, три бронемашины, два автомобиля, американская артсистема М777, САУ «Гвоздика» и склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Каменском. «Западная» группировка войск на Купянском направлении уничтожила до роты, две бронемашины, три пикапа, французская САУ «Cezar» и склад боеприпасов 103-й бригады теробороны в Крахмальном Харьковской области. На Херсонском направлении нивелировано полтора взвода, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и склад боеприпасов ВСУ в Змиевке. Силы ПВО перехватили реактивный снаряд РСЗО «HIMARS» и 35 украинских БПЛА.

Во Львовской области нашлись те, кто заступились за памятники СССР

Украинское агентство ТСН сообщает, что во Львовской области власти ряда населенных пунктов отказались сносить советские памятники. Секретарь инициативной группы по декомунизации Анна Герич, сообщает, что представители администрации в городе Белз и в селе Хлевчаны намеренно скрывали информацию о таких памятниках на своей территории. В Хлевчанах есть монумент, посвященный Великой Отечественной, и местная администрация полагает, что уничтожать советское наследие не надо, так как в 1941-1945 годах жители деревни защищали страну. Памятник советскому солдату есть и в селе Домашев - местные власти провели работы по благоустройству, этот объект нравится большинству жителей, администрация против его сноса. При том в июле во Львовской области заявили, что снесут в регионе все памятники «клятых москалей» к концу года. Обещать — не жениться.

Испанцы направили Киеву «леопарды» и БТР

В испанском министерстве обороны сообщили, что направили Киеву новую партию оборонной помощи. В ней четыре танка Leopard 2A4 и бронетранспортеры. 24 июля из порта Сантандера вышло судно с военными и гуманитарными материалами, предназначенными для Украины. Ожидается, что весь груз Украина получит в первой половине августа. Ну, вот тогда-то и наступит коренной перелом, с такой-то поддержкой.

Огромные потери ВСУ признают серьезные западные эксперты

Military Watch сообщает, что все попытки украинских боевиков прорвать российскую линию обороны приводят к «существенным потерям» со стороны ВСУ. Издание подчеркивает, что Киев отправляет на фронт едва обученных мобилизованных. И в итоге продолжительность их жизни на ряде участках фронта не превышает четырех часов. По мнению Military Watch, речь идет не только о солдатах ВСУ, но и о западных наемниках, которые приехали воевать в незалежную как на сафари. Одна только Польша потеряла более 2 с половиной тысяч. Зачем ты в наш колхоз приехал, зачем нарушил мой покой?

СБУ пытается схватить за руку российских бизнесменов

СБУ копает под российских бизнесменов, бывших владельцев одного из украинских банков, пытавшихся обойти экономические санкции Запада и Киева. СБУ утверждает, что «разоблачила топ-менеджеров банка», которых россияне привлекали к организации схем по смене номинальных владельцев их бизнеса. Эти действия, якобы, позволили бы выводить средства из самостийной и использовать их на территории РФ, «где функционируют подконтрольные им страховые, телекоммуникационные и торговые компании». В СБУ заявили, что такой бизнес будто бы задействован и в предоставлении услуг связи в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях и в Крыму. Если бы СБУ не существовало— ее стоило бы выдумать, такие затейники...

Два лидера ведут переговоры об объединении двух славянских стран

Скотт Риттер, экс-офицер разведки морской пехоты США заявил, что Зеленский и Дуда, лидеры Украины и Польши ведут тайные переговоры об объединении стран. Риттер сообщил об этом в YouTube-канале обозревателя Стивена Гарднера. По информации бывшего разведчика, Зеленский и Дуда несколько раз во время встреч обсуждали возможность «создания политического союза Польши и Украины, который в буквальном смысле стер бы границы между республиками». Шестой президент незалежной может пойти на такой шаг «из-за своего отчаянного положения». Ну, дна он пока не достиг, и оттуда ему все-равно еще постучат.

Летят бестолковые украинские беспилотники

Четыре беспилотника атаковали населенные пункты на Белгородчине. Один сбросил самодельное взрывное устройство в окрестностях Цаповки. Второй дрон-камикадзе взорвался около Графовки. Затем квадрокоптер сбросил два боеприпаса на окраине села Красный. Никто не пострадал, разрушений не замечено. Ранее стало известно, что за минувшие сутки под обстрел со стороны ВСУ попали 13 населенных пунктов Белгородской области. 23 июля власти региона зафиксировали 84 прилета. Также в минувшие сутки 17 БПЛА атаковали Крым и два беспилотника — Москву. Все были уничтожены ПВО или РЭБ. А завод «Байрактаров» в незалежной построят только в 2025-м — нет, не дотянут...

ООН своеобразно отреагировала на атаку БПЛА на Москву

В понедельник на брифинге заместитель представителя генсека Организации Объединенных Наций Фархан Хак, отвечая на просьбу прокомментировать атаку беспилотников на Москву, заявил: «Мы хотим, чтобы все стороны избегали действий, которые ведут к эскалации конфликта. Мы призываем все стороны предпринять дополнительные меры, чтобы этого не произошло». То есть сил осудить атаку ВСУ на гражданские объекты российской столицы и Белгородчины в ООН не хватило...

Националисты сдаются в плен уже повзводно

Евгений Балицкий, глава Запорожской области, сообщил, что бойцы ВСУ после начала украинского наступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов. В эфире Россия 24 Балицкий заявил: «В июле противник начал сдаваться массово в плен. Сейчас сдаются целыми подразделениями. Ротами — такого еще не было, но взводные сдачи мы наблюдали». Губернатор подчеркнул, что условия содержания пленных достойные: «Я разговаривал с некоторыми из этих ребят, которые сдались. Никого никто не бьет, не пытает. Все получают нормальные условия. Да, допросы происходят, я присутствовал при этом. Те, кто осознают, что их жизнь дороже, чем милитаристские планы Запада, получают достойные условия. Надеюсь, в дальнейшем многие из них останутся жить на Запорожье, семьи свои вернут и будут развивать народное хозяйство». А может, их сразу на шахты Донбасса?

Минобороны незалежной отчитается перед США об использовании кассетных боеприпасов

Алексей Резников, глава минобороны самостийной, сообщил, что в ближайшие дни Минобороны направит Пентагону первый отчет по использованию кассетных боеприпасов украинскими войсками. В интервью телеканалу CNN Резников заявил, что ожидает отчет по применению кассетных бомб от военных, после чего, 24 или 25 июля, направит его в Пентагон. О решении поставить Киеву кассетные боеприпасы Белый дом объявил в начале июля, объясняя, что это временное решение, пока не удастся обеспечить ВСУ обычными боеприпасами. 20 июля координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что ВСУ начали применять это вооружение. Будет ли в отчете Резникова сообщение о гибели журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева, который погиб от удара кассетного боеприпаса? Вопрос риторический.