Теракты киевского режима и беспечные взрослые: что тревожит россиян

Вопрос дня: А что вас больше всего тревожит? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей Степашин, экс-премьер России, председатель Ассоциации юристов РФ:

- Террористическая активность украинского режима. Причем если раньше они устраивали теракты как бы из-под полы, втихаря, то сегодня в открытую.

Валерий Трапезников, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Хотя мы и живем далеко на Урале, меня тревожат нападения украинских беспилотников на Москву и Крым. Хорошо, что их сбивают. А также волнует, что ВСУ стали применять кассетные снаряды.

Александр Сапожников, экс-мэр Читы, добровольно ушедший на передовую СВО:

- Лично меня - то, что врачи после госпиталя не отпустили снова на передовую. Но я все же уехал - как сопровождающий гуманитарный груз. Ваш звонок застал меня на фронтовой дороге. Я тут смог еще раз убедиться - дух у наших воинов крепкий, настроение боевое.

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:

- Социальная незащищенность простых людей. Особенно в регионах - там очень низкие зарплаты. Мы делаем многое, чтобы исправить положение. Но не все можем пробить через Госдуму.

Екатерина Величкина, телеведущая:

- Новый закон об электронном рубле: говорят, с 1 августа безналичные расчеты переведут на него. Вроде обычных граждан это не коснется. А блогеров? В общем, есть вещи потревожнее, чем непарный шелкопряд, когда ты многодетная мама и собираешь троих детей в школу.

Геннадий Онищенко, академик РАН:

- Наша высшая школа никак не научится шагать в ногу со временем. Когда я оканчивал Донецкий мединститут - вместе с дипломом получил звание лейтенанта медслужбы. Сейчас таких кафедр в вузах нет. А в школах никак не хотят вводить начальную военную подготовку. Вот что тревожит.

Дмитрий Шпаро, знаменитый путешественник:

- Беспечность взрослых по отношению к маленьким детям. Не проходит дня, чтобы не появлялись сообщения о гибели ребятишек. Сейчас в туре по Карелии идет наша группа ребят от «Большого путешествия». Недавно они пришли на помощь московским туристам - у них в реку упала маленькая девочка. Группа не была оформлена, не было спутниковой связи, а мобильная подкачала. Наши ребята вызвали МЧС, те среагировали мгновенно. Девочка выжила, она в больнице.

Тимофей Ильич, дачник, читатель сайта KP.RU:

- Тревожит, что лета в Подмосковье не будет вообще. Сначала яблони подмерзли, когда цвели. Теперь помидоры не зреют... Одна надежда - грибы пойдут.

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