Кредит уходит в отпуск: как уменьшить бремя долгов после нового закона о кредитных каникулах

Кредитные каникулы (отсрочка платежа) по потребительским ссудам будут постоянными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кредитные каникулы по потребительским займам - теперь на постоянной основе! Такой закон подписал 24 июля президент. Раньше это была временная мера поддержки, которая ровно в полночь 31 декабря 2023 года должна была превратиться в тыкву.

Вообще ставки по займам у нас высокие. Но они компенсируются лояльными условиями по возврату. Хочешь - плати по графику. Хочешь - погашай досрочно. Такая свобода действий - редкость для развитых стран с их низкими ставками. А теперь возможности заемщиков расширились еще сильнее.

Рассказываем, что собой представляет новый закон о кредитных каникулах. И какие у нас с вами еще есть способы уменьшить бремя долгов.

ПРОЦЕНТЫ ВСЕ РАВНО КАПАЮТ

Кредитные каникулы (отсрочка платежа) по потребительским ссудам стали одной из временных мер поддержки россиян во время ковида. Пришло время подводить итоги. В Центробанке посмотрели на статистику за период коронавируса и выяснили интересную деталь. Более 80% заемщиков, получивших отсрочку по кредитам во время пандемии, потом продолжили исправно платить. То есть люди нашли новые источники дохода. И все оказались в плюсе: и клиенты, и банки. Первые не стали банкротами, а вторые получили свои деньги, пусть и с небольшой задержкой.

Теперь эту практику решили сделать постоянной. Закон об этом на прошлой неделе и приняла Госдума. Он вступит в силу с 1 января 2024 года.

- Такие каникулы будут давать любые кредитные учреждения - не только банки, но и микрофинансовые организации, - пояснила нам адвокат Мария Ярмуш.

Получить каникулы по кредиту или займу можно будет в двух случаях.

Если заработки заемщика упали более чем на 30% по сравнению со средним доходом за предыдущие 12 месяцев.

Если заемщик пострадал от чрезвычайной ситуации - потопа, техногенной аварии или других бедствий.

В каждом случае нужны подтверждающие документы (справка с биржи труда, от страховой компании, МЧС и т. д.). Чтобы получить каникулы, нужно прийти в банк и написать заявление. Максимальный срок каникул - полгода. Есть и лимит по сумме, он зависит от вида кредита (см. «Важно!»).

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- При этом по одному кредиту или займу можно получить каникулы один раз в связи со снижением дохода и один раз из-за ЧС, - поясняют в Центробанке.

Итого, если вам не повезло дважды (и упали доходы, и пострадали от чрезвычайной ситуации), максимальный срок каникул может составить один год по каждому кредиту.

Важный момент: проценты за это время будут начисляться. Отдать их нужно в конце срока - равными ежемесячными платежами. Однако пени и прочие штрафные санкции во время отсрочки вам не грозят, а кредитную историю такие каникулы не испортят.

А ЧТО С ИПОТЕКОЙ?

По сути, депутаты и ЦБ закрыли законодательный пробел. Раньше право на кредитные каникулы имели только ипотечники. Условия там практически идентичные. Максимальный срок каникул - также полгода. Но условия для получения отсрочки по ипотеке немного отличаются. Первое - снижение дохода более чем на 30%. Второе - тяжелая жизненная ситуация: потеря кормильца, временная нетрудоспособность, признание инвалидом I или II группы.

Другими словами, закон не для всех, а только для тех, кто испытывает трудности. И только для тех, у кого ипотечное жилье - единственное. По одной ипотеке можно взять одни каникулы.

Короткой строкой Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ДРУГИЕ СПОСОБЫ

Но что делать, когда каникулы нужны, а условия законов не подходят? Например, если доход упал не на 30%, а «всего» на 25%? Ведь в этом случае получить отсрочку автоматом не получится.

На самом деле в подобных случаях вы все равно можете обратиться в банк с заявлением, описать свою ситуацию и попросить отсрочку. И банк может пойти навстречу (хотя имеет право и отказать).

Есть и другие способы реструктуризации (изменения условий) кредита:

Клиент может увеличить срок кредита и тем самым понизить ежемесячный платеж.

Заемщик может снизить ставку, если обратится в другой банк, который дает более выгодные условия. И тот захочет переманить клиента к себе. В отличие от «каникул по закону», обязательств идти навстречу заемщику ни у одного из банков нет. Но это происходит все чаще, отмечают в ЦБ.

Право физических лиц становиться банкротами появилось в России еще в 2015 году. Если человека признают банкротом, он освобождается от всех обязательств по кредитам. Главное условие для признания физлица банкротом - платить ему действительно нечем и денег взять негде.

С 2015 года, по данным единого реестра «Федресурс», официальными банкротами стали 829 тысяч россиян. Но темпы роста числа тех, кто обращается за этой услугой, в последнее время растут. Так, в первом квартале этого года число физлиц-банкротов увеличилось на 40%.

Рассказываем, что собой представляет новый закон о кредитных каникулах. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

КСТАТИ

Если платить нечем

Стать банкротом можно через суд. Это не бесплатно и довольно долго, процедура длится несколько месяцев. Если делать все самостоятельно, процедура обойдется в 50 тысяч рублей. Если с помощью юриста - в 100 - 150 тысяч рублей. Это средние цифры.

Кроме того, финансовый управляющий будет искать любое принадлежащее должнику имущество. Все, что можно продать и погасить хотя бы часть долга перед банком, будет продано на торгах (автомобиль, гараж, дача, земельный участок и даже плазменный телевизор). По закону, реализации подлежит все, кроме единственной квартиры и предметов домашнего обихода на сумму до 10 тысяч рублей. Должнику оставят деньги на счетах в размере прожиточного минимума, одежду, обувь и прочие личные вещи за исключением драгоценностей и предметов роскоши.

Есть и упрощенная процедура, без суда - для тех, у кого долг меньше 500 тысяч рублей. Подать заявление в этом случае можно через МФЦ. Но ограничения будут теми же: в течение пяти лет нельзя будет брать другие кредиты, заниматься бизнесом и работать на руководящих должностях.

СОВЕТЫ «КП»

Берем заем с умом

Когда ты уже по уши в кредитах, сделать что-либо очень сложно. Приходится либо жестко экономить, либо работать в двух-трех местах. Либо и то, и другое. Так себе перспектива. Поэтому к выбору кредита нужно подходить разумно.

Вот основные правила:

- Посетите несколько банков. Желательно не меньше трех. Пусть каждый из них рассчитает, на каких условиях готов выдать деньги. Выбирайте тот, где будет самая низкая ставка.

- Ищите баланс. Ежемесячный платеж должен составлять не больше 25 - 30% от ваших доходов. А точнее, должен быть комфортным. Чтобы вы не чувствовали себя ущемленным. Иначе долго вы так не протянете и будете воспринимать кредит как кабалу. Найдите компромисс между стоимостью нужного вам объекта, сроком кредита и той суммой, которую нужно будет отдавать в месяц.

- Думайте наперед. К примеру, если вы берете ипотеку на 10 лет и при этом собираетесь завести детей, сразу же учитывайте, что после рождения ребенка семейные доходы упадут, а расходы вырастут. Просчитывайте этот сценарий.

- Имейте заначку. Не стоит вкладывать все до копейки в первоначальный взнос. Лучше оставить себе деньги про запас. Так спокойнее.

- Продолжайте копить. Даже если вы уже заемщик, доходы всегда должны превышать расходы. Откладывайте хотя бы небольшую часть денег постоянно. Такая привычка позволит вам проще перенести снижение зарплаты или другие неприятности.