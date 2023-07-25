Кредит уходит в отпуск: как уменьшить бремя долгов после нового закона о кредитных каникулах

Кредитные каникулы (отсрочка платежа) по потребительским ссудам будут постоянными.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Кредитные каникулы по потребительским займам - теперь на постоянной основе! Такой закон подписал 24 июля президент. Раньше это была временная мера поддержки, которая ровно в полночь 31 декабря 2023 года должна была превратиться в тыкву.
Вообще ставки по займам у нас высокие. Но они компенсируются лояльными условиями по возврату. Хочешь - плати по графику. Хочешь - погашай досрочно. Такая свобода действий - редкость для развитых стран с их низкими ставками. А теперь возможности заемщиков расширились еще сильнее.
Рассказываем, что собой представляет новый закон о кредитных каникулах. И какие у нас с вами еще есть способы уменьшить бремя долгов.
Кредитные каникулы (отсрочка платежа) по потребительским ссудам стали одной из временных мер поддержки россиян во время ковида. Пришло время подводить итоги. В Центробанке посмотрели на статистику за период коронавируса и выяснили интересную деталь. Более 80% заемщиков, получивших отсрочку по кредитам во время пандемии, потом продолжили исправно платить. То есть люди нашли новые источники дохода. И все оказались в плюсе: и клиенты, и банки. Первые не стали банкротами, а вторые получили свои деньги, пусть и с небольшой задержкой.
Теперь эту практику решили сделать постоянной. Закон об этом на прошлой неделе и приняла Госдума. Он вступит в силу с 1 января 2024 года.
- Такие каникулы будут давать любые кредитные учреждения - не только банки, но и микрофинансовые организации, - пояснила нам адвокат Мария Ярмуш.
Получить каникулы по кредиту или займу можно будет в двух случаях.
Если заработки заемщика упали более чем на 30% по сравнению со средним доходом за предыдущие 12 месяцев.
Если заемщик пострадал от чрезвычайной ситуации - потопа, техногенной аварии или других бедствий.
В каждом случае нужны подтверждающие документы (справка с биржи труда, от страховой компании, МЧС и т. д.). Чтобы получить каникулы, нужно прийти в банк и написать заявление. Максимальный срок каникул - полгода. Есть и лимит по сумме, он зависит от вида кредита (см. «Важно!»).
Важно
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
- При этом по одному кредиту или займу можно получить каникулы один раз в связи со снижением дохода и один раз из-за ЧС, - поясняют в Центробанке.
Итого, если вам не повезло дважды (и упали доходы, и пострадали от чрезвычайной ситуации), максимальный срок каникул может составить один год по каждому кредиту.
Важный момент: проценты за это время будут начисляться. Отдать их нужно в конце срока - равными ежемесячными платежами. Однако пени и прочие штрафные санкции во время отсрочки вам не грозят, а кредитную историю такие каникулы не испортят.
По сути, депутаты и ЦБ закрыли законодательный пробел. Раньше право на кредитные каникулы имели только ипотечники. Условия там практически идентичные. Максимальный срок каникул - также полгода. Но условия для получения отсрочки по ипотеке немного отличаются. Первое - снижение дохода более чем на 30%. Второе - тяжелая жизненная ситуация: потеря кормильца, временная нетрудоспособность, признание инвалидом I или II группы.
Другими словами, закон не для всех, а только для тех, кто испытывает трудности. И только для тех, у кого ипотечное жилье - единственное. По одной ипотеке можно взять одни каникулы.
Короткой строкой
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Но что делать, когда каникулы нужны, а условия законов не подходят? Например, если доход упал не на 30%, а «всего» на 25%? Ведь в этом случае получить отсрочку автоматом не получится.
На самом деле в подобных случаях вы все равно можете обратиться в банк с заявлением, описать свою ситуацию и попросить отсрочку. И банк может пойти навстречу (хотя имеет право и отказать).
Есть и другие способы реструктуризации (изменения условий) кредита:
Клиент может увеличить срок кредита и тем самым понизить ежемесячный платеж.
Заемщик может снизить ставку, если обратится в другой банк, который дает более выгодные условия. И тот захочет переманить клиента к себе. В отличие от «каникул по закону», обязательств идти навстречу заемщику ни у одного из банков нет. Но это происходит все чаще, отмечают в ЦБ.
Право физических лиц становиться банкротами появилось в России еще в 2015 году. Если человека признают банкротом, он освобождается от всех обязательств по кредитам. Главное условие для признания физлица банкротом - платить ему действительно нечем и денег взять негде.
С 2015 года, по данным единого реестра «Федресурс», официальными банкротами стали 829 тысяч россиян. Но темпы роста числа тех, кто обращается за этой услугой, в последнее время растут. Так, в первом квартале этого года число физлиц-банкротов увеличилось на 40%.
Рассказываем, что собой представляет новый закон о кредитных каникулах.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
КСТАТИ
Если платить нечем
Стать банкротом можно через суд. Это не бесплатно и довольно долго, процедура длится несколько месяцев. Если делать все самостоятельно, процедура обойдется в 50 тысяч рублей. Если с помощью юриста - в 100 - 150 тысяч рублей. Это средние цифры.
Кроме того, финансовый управляющий будет искать любое принадлежащее должнику имущество. Все, что можно продать и погасить хотя бы часть долга перед банком, будет продано на торгах (автомобиль, гараж, дача, земельный участок и даже плазменный телевизор). По закону, реализации подлежит все, кроме единственной квартиры и предметов домашнего обихода на сумму до 10 тысяч рублей. Должнику оставят деньги на счетах в размере прожиточного минимума, одежду, обувь и прочие личные вещи за исключением драгоценностей и предметов роскоши.
Есть и упрощенная процедура, без суда - для тех, у кого долг меньше 500 тысяч рублей. Подать заявление в этом случае можно через МФЦ. Но ограничения будут теми же: в течение пяти лет нельзя будет брать другие кредиты, заниматься бизнесом и работать на руководящих должностях.
СОВЕТЫ «КП»
Когда ты уже по уши в кредитах, сделать что-либо очень сложно. Приходится либо жестко экономить, либо работать в двух-трех местах. Либо и то, и другое. Так себе перспектива. Поэтому к выбору кредита нужно подходить разумно.
Вот основные правила:
- Посетите несколько банков. Желательно не меньше трех. Пусть каждый из них рассчитает, на каких условиях готов выдать деньги. Выбирайте тот, где будет самая низкая ставка.
- Ищите баланс. Ежемесячный платеж должен составлять не больше 25 - 30% от ваших доходов. А точнее, должен быть комфортным. Чтобы вы не чувствовали себя ущемленным. Иначе долго вы так не протянете и будете воспринимать кредит как кабалу. Найдите компромисс между стоимостью нужного вам объекта, сроком кредита и той суммой, которую нужно будет отдавать в месяц.
- Думайте наперед. К примеру, если вы берете ипотеку на 10 лет и при этом собираетесь завести детей, сразу же учитывайте, что после рождения ребенка семейные доходы упадут, а расходы вырастут. Просчитывайте этот сценарий.
- Имейте заначку. Не стоит вкладывать все до копейки в первоначальный взнос. Лучше оставить себе деньги про запас. Так спокойнее.
- Продолжайте копить. Даже если вы уже заемщик, доходы всегда должны превышать расходы. Откладывайте хотя бы небольшую часть денег постоянно. Такая привычка позволит вам проще перенести снижение зарплаты или другие неприятности.